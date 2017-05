La policía inglesa confirma "incidente terrorista" y 19 muertos en un concierto en Manchester

Dos explosiones han causado un número indeterminado de muertos y de heridos en el Manchester Arena durante un concierto de Ariana Grande en la ciudad del norte de Inglaterra. Los presentes en el concierto fueron quienes alertaron a los servicios de emergencia. Según la NBC, un total de, al menos, 20 personas habrían fallecido y un centenar de personas han resultado heridas. La Policía inglesa confirmó más tarde la veintena de fallecidos y lo que en los inicios de confusión se calificó de incidente, es un atentado terrorista.

Helicópteros, coches de Policía, de antidisturbios, ambulancias y bomberos se han acercado al lugar.

Ambulance crews make their way to Manchester Arena after major incident. Several injuries being treated and police cordon in place. pic.twitter.com/jnNETqfJcM