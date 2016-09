Expresidente Betancur dice "nuevo país" debe ser de "todos y para todos"

El expresidente Belisario Betancur dijo hoy que el "nuevo país" que se va a construir con el cuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno y las FARC debe ser un "país de todos y para todos".



"El nuevo país que vamos a construir tiene que ser un país de todos y para todos, independientemente de las situaciones dolorosas que todos lamentamos", declaró Betancur durante su participación en el Festival Gabriel García Márquez, que se realiza en esta ciudad.



El exmandatario participó en el panel "Gabo y la paz", en el que hizo reflexiones sobre el fin del conflicto armado en Colombia y desveló detalles de su relación con el nobel de literatura, en particular de su apego a la paz.



Betancur (1982-1986) inició a mitad de su mandato un proceso de paz con las FARC que tuvo algunos avances pero que al final fracasó, como sucedió entre 1998 y 2002 con el de Andrés Pastrana.



En su exposición reafirmó que apoya el "sí" en el plebiscito con el que los colombianos refrendarán el próximo domingo el acuerdo firmado el pasado lunes por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timonchenko", en Cartagena.



"No pregunten qué pienso de los expresidentes (Álvaro) Uribe y (Andrés) Pastrana, ellos están por el no y estoy por el `sí`; tienen derecho. Pensamos diferente, pero esa es la esencialidad de la democracia: la convivencia en la diversidad", expresó Betancur.



Señaló que el país que gobernó es diferente al que le tocó a sus sucesores, pues los pueblos "son seres en ebullición, son cambiantes".



"Hay que tener respuestas para esa nación porque va cambiando lentamente, los problemas no son los mismos siempre", apostilló.



En el panel, moderado por la periodista colombiana Ana Cristina Navarro y desarrollado con el segmento "Las obsesiones de Gabo", Betancur también profundizó en el vínculo que mantuvo con García Márquez, al que calificó como un "ser angelado" que soñó con una Colombia en paz.



"Gabo era de una ternura inmensa y se estremecía con el pensamiento de vivir en un país en paz", comentó.



Asimismo, aseguró que al nobel de literatura "no le gustaba el poder, le gustaban los alrededores al poder", y ese gusto lo aprovechó con "frecuencia silenciosa" el expresidente en los procesos de paz que comenzó en su gobierno.



"Tenía ternura de patria, por eso no había límite para los servicios que le yo le solicitaba, servicios silenciosos y sin estridencias en torno a los difíciles procesos de paz", declaró Betancur.



Por último, se refirió de forma breve a los "hechos dolorosos" del Palacio de Justicia para señalar que simplemente ha dejado que la justicia "obre a plenitud", pese a que "en unas partes me condene y en otras me absuelva".