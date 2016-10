Facciones sirias respaldadas por Turquía conquistaron hoy varias poblaciones en su avance hacia Al Bab, feudo del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en la provincia de Alepo, mientras se decide sobre su hipotética participación en la futura ofensiva contra Al Raqa.



"Hemos avanzado tras controlar varios pueblos al sur de Dabiq, estamos a unos diez kilómetros de Al Bab", dijo a Efe por teléfono el coronel Ahmad Ozman, comandante de la brigada Sultán Murad.



Este grupo es una de las organizaciones opositoras sirias que desde agosto desarrollan la operación Escudo del Éufrates en Alepo (norte) contra el EI y las milicias kurdas, en la que cuentan con el apoyo de carros de combate y aviones turcos.



Ozman, cuya facción está integrada por combatientes turcomanos (una minoría turcoparlante de Siria), estimó que los choques podrían llegar a las afueras de Al Bab durante la próxima semana, aunque subrayó que los extremistas están oponiendo una gran resistencia.



Por su parte, el Ejército Libre Sirio (ELS), que también participa en la ofensiva Escudo de Éufrates, informó en dos comunicados de que había arrebatado hoy al EI el dominio de los pueblos de Duir al Haua y Olba, al noroeste de Al Bab, así como la localidad de Tel Ali, al sur de la ciudad de Gandura.



Los combatientes opositores sirios continúan su progreso hacia Al Bab, junto a las fuerzas turcas, mientras se dilucida si tomarán parte o no en el futuro ataque a la urbe de Al Raqa, feudo principal del EI en Siria y considerada la capital de facto de su "califato".



Ayer, el secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, adelantó que se esperaba que "en pocas semanas" comience la ofensiva contra esa localidad del noreste sirio.



No obstante, Ozman reconoció que por el momento "no hay acuerdo sobre la operación en Al Raqa, especialmente entre Turquía y EEUU".



De hecho, el comandante de la misión militar estadounidense contra el EI, teniente general Stephen Townsend, afirmó el miércoles en Washington que existen "diferencias de criterio" con Ankara sobre el papel de las fuerzas kurdas en las ofensiva contra Al Raqa.



Hasta ahora, las milicias kurdosirias han sido la fuerza que mayores avances ha experimentado frente a los yihadistas en el país árabe.



Sin embargo, en los últimos días han aumentado los enfrentamientos entre las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una coalición armada kurda árabe respaldada por EEUU, y los grupos de la operación Escudo del Éufrates, aunque durante la jornada de hoy no se registraron combates, según Ozman.



Rizan Hadu, miembro del Consejo de Siria Democrática (CSD), que es el brazo político de las FSD, aseguró a Efe en una conversación telefónica que la alianza kurda árabe fue blanco hoy de proyectiles de la artillería turca en los pueblos de Tel Madiq, Um Hush, Ain Daqna y Herbel, así como en la presa de Shahba.



Hadu precisó que Tel Madiq es la posición más avanzada de las FSD frente al Dáesh (acrónimo en árabe del Estado Islámico).



"Nosotros somos importantes en la lucha contra los yihadistas y continuaremos la guerra contra ellos", sentenció Hadu.



Entretanto, en la frontera entre Siria y Turquía, las fuerzas turcas se enfrentaron hoy contra manifestantes a la altura del enclave kurdosirio de Afrín, en Alepo, donde hubo varios heridos.



Hadu destacó que los efectivos turcos atravesaron el límite entre ambos Estados y se adentraron en suelo sirio para cortar varios olivos en la población de Sorka, cerca de Afrín.



"Turquía quiere expandirse en Siria y ampliar sus fronteras, y está construyendo un muro de hormigón en el territorio sirio tomando tierras de los kurdos", señaló el responsable.



Tras la tala de varios olivos, agregó, un grupo de civiles decidió protestar de forma pacífica y se situó delante de los vehículos militares turcos "para defender su tierra y sus árboles", pero los soldados de Turquía abrieron fuego de forma indiscriminada e hirieron a varios manifestantes.



El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó que hubo quince heridos por los disparos de las fuerzas turcas contra una manifestación que se dirigía a la frontera para protestar contra la intervención militar de Turquía en el norte de Siria.



La ONG añadió que los efectivos turcos intentaron también dispersar esa marcha con el lanzamiento de gases lacrimógenos y con cañones de agua.



La intervención militar turca en Siria comenzó el pasado 21 de agosto en el marco de la operación Escudo del Éufrates.