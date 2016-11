El FBI mantiene que no hay razones para procesar a Hillary Clinton por el caso de los correos electrónicos

El director del Buró Federal de Investigación (FBI) de EEUU, James Comey, informó hoy el Congreso que su determinación de no procesar a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton no ha cambiado tras revisar nuevos correos electrónicos encontrados en el ordenador de una de sus asistentes.



El presidente del comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el congresista republicano por Utah Jason Chaffetz, informó en un mensaje en la red social Twitter de que "en base a nuestra revisión, no hemos cambiado las conclusiones alcanzadas en julio sobre la secretaria Clinton".



El FBI concluyó en julio pasado que el hecho de que Clinton utilizara un servidor privado para transmitir comunicaciones gubernamentales, entre ellos algunos correos electrónicos con información clasificada, no justificada una imputación de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos.