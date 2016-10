El FBI reabre la investigación sobre los emails de Hillary Clinton

El FBI ha anunciado este viernes que investigará una nueva batería de emails enviados por la candidata del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, durante su etapa al frente del Departamento de Estado, a pesar de que en septiembre rechazó presentar cargos contra ella.



El FBI ha confirmado estas nuevas pesquisas en una carta remitida a destacados representantes republicanos en el Congreso. Según la misiva, recogida por medios norteamericanos, el director de la agencia, James Comey, no puede determinar "cuánto llevara completar este trabajo adicional".



"El FBI debería tomar medidas de investigación adecuadas para revisar estos emails y determinar si contienen información clasificada, así como para evaluar su importancia en nuestra investigación", ha explicado Comey. Fuentes citadas por la CBS han aclarado que no se trata de una reapertura de las pesquisas, ya que nunca se habían cerrado del todo.



El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, ha manifestado la voluntad del Gobierno para "colaborar" si así lo solicita el FBI, aunque ha matizado que "no tiene detalles e información adicional" a la carta que se ha hecho pública este viernes por la tarde, según la agencia Reuters.



ARMA POLÍTICA



El anuncio del FBI se produce después de que Wikileaks haya filtrado numerosos correos electrónicos atribuidos a Clinton y su equipo y a once días de las elecciones presidenciales. La polémica ha sido uno de los temas recurrentes a lo largo de toda la campaña, así como en los debates televisados con el candidato republicano, Donald Trump.



De hecho, Trump ha aprovechado su primer acto tras el anuncio del FBI para criticar la "corrupción" de Clinton y su conducta a lo largo de los últimos años, que "amenaza la seguridad de Estados Unidos". El magnate neoyorquino no dudó en criticar al FBI tras no ver delito en el uso del correo privado, pero ahora en cambio ha cambiado el tono para decir que el sistema "podría no estar tan amañado como pensaba".



"Respeto enormemente el hecho de que el FBI y el Departamento de Justicia tengan ahora la valentía de corregir el terrible error que cometieron", ha subrayado desde Manchester (New Hampshire).



Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ha acusado a Clinton de "traicionar la confianza" por tratar incorrectamente "importantes secretos" de Estado. Ryan ha pedido que no se entregue información clasificada a la exsecretaria de Estado hasta que se resuelva "por completo" este asunto.