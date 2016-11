Fechas clave en la vida de Fidel Castro, el líder de la Revolución cubana

La vida del presidente cubano, que falleció anoche en La Habana a los 90 años, marcó la historia de Cuba durante el último medio siglo.



Estas son las fechas claves en la vida de Fidel Castro:



13 agosto de 1926.- Fidel Castro nace en la finca Manacas de Birán (oriente cubano).



1945.- Inicia sus estudios de Derecho en La Habana.



1948.- Se casa con Mirtha Díaz-Balart, con quien tuvo un hijo, Fidel. El matrimonio duró hasta 1954.



26 de julio de 1953.- Encabeza el fallido asalto a los cuarteles de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago de Cuba, contra el régimen del golpista Fulgencio Batista, en el que también interviene su hermano menor, Raúl.



16 de octubre de 1953.- Fidel y Raúl son condenados a prisión por el asalto al cuartel de Moncada. El líder cubano es condenado a 15 años de prisión. Durante el juicio pronuncia su famoso alegato "La historia me absolverá". En prisión crea el Movimiento 26 de Julio (M-26).



15 de mayo de 1955.- Ambos abandonan la prisión de Isla de Pinos amnistiados por el gobierno de Batista.



Julio de 1955.- Los hermanos Castro se exilian en México, donde conocen al médico argentino Ernesto "Che" Guevara. Fidel y el "Che" proyectan el regreso a Cuba con un comando guerrillero.



25 de noviembre de 1956.- Parte de Santiago de la Peña (México) con 82 hombres a bordo del yate "Granma" para empezar la revolución.



2 de diciembre de 1956.- Desembarco del "Granma" en playa Las Coloradas, cerca de Manzanillo.



1 de marzo de 1958.- Anuncia la guerra total en el país y pide apoyo a la población para derrocar a Batista.



1 de enero de 1959.- Batista huye del país y se declara el triunfo de la revolución.



8 enero de 1959.- Fidel Castro entra triunfal en La Habana.



7 de mayo de 1960.- Cuba y la URSS establecen relaciones diplomáticas e inician la colaboración militar y económica.



28 de septiembre de 1960.- Impulsa la creación de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR). Los "ojos y oídos" de la revolución en los barrios.



13 octubre 1960.- Expropiación de los latifundios y nacionalización de las empresas extranjeras, la mayoría norteamericanas, lo que motiva que Washington amenace con intervenir.



20 octubre 1960.- EEUU decreta el embargo a las exportaciones cubanas.



3 de enero 1961.- Ruptura de relaciones entre Cuba y EEUU.



16 abril de 1961.- Proclamación del carácter "socialista" de la Revolución.



19 de abril de 1961.- Victoria frente a tropas anticastristas en Bahía de Cochinos.



2 de diciembre de 1961.- Se define marxista-leninista.



31 de enero de 1962.- Expulsión de Cuba de la OEA



22 al 28 de octubre de 1962.- Se desarrolla la "Crisis de los Misiles", por el emplazamiento de misiles soviéticos con ojivas nucleares en la isla.



Octubre de 1965.- Coincidiendo con la renuncia del "Che" a sus cargos, Castro dirige la conversión del Partido Unido de la Revolución Socialista (PURS) en Partido Comunista de Cuba (PCC).



1970.- No se alcanza la previsión de diez millones de toneladas en la zafra azucarera.



Julio de 1972.- Cuba entra en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME).



1975.- I Congreso del PCC. Castro asume el puesto de primer secretario general del partido. Su hermano Raúl es el segundo secretario. No existe cargo similar en ningún otro Partido Comunista.



Febrero de 1976.- Aprobación de la Constitución cubana. La Carta Magna cubana sufrió dos modificaciones, en julio de 1992 y en junio de 2002, en ambos casos para reforzar el carácter socialista de la revolución.



3 de diciembre de 1976.- Elegido presidente del Consejo de Estado.



Noviembre de 1978.- Primeros contactos con la comunidad cubana en el exterior, que se saldan con la excarcelación de 3.600 presos políticos.



Abril de 1980.- Miles de cubanos se refugian en la embajada de Perú. El conflicto desemboca en la salida de 130.000 personas por el puerto de Mariel.



Diciembre de 1984.- Firma los primeros acuerdos migratorios con EEUU.



1989.- Caída del bloque soviético. El 2 de abril de ese año, visita La Habana el líder soviético Mijail Gorbachov, al que Castro le reitera la negativa a aplicar la "Perestroika".



Julio de 1989.- Juicio y fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, héroe en varias contiendas, y otros jefes militares, acusados de tráfico de drogas y alta traición.



29 de agosto de 1990.- Decreta el "Período Especial en tiempos de paz", imponiendo importantes restricciones. En los primeros años de la década adopta una tímida apertura económica para frenar el desplome de la economía cubana.



1994/1995.- Acercamiento a la oposición exterior moderada con la celebración de dos conferencias sobre migración.



Verano de 1994.- "Crisis de los balseros" que concluyó con la salida de más de 30.000 personas.



Enero de 1998.- Visita del papa Juan Pablo II a la isla.



14 al 16 de noviembre de 1999.- Los Reyes de España visitan La Habana con motivo de la Cumbre Iberoamericana.



17 de diciembre de 2000.- Llega a Panamá para la Cumbre Iberoamericana. Al día siguiente, detienen a un grupo de anticastristas, encabezados por Luis Posada Carriles, tras sus denuncias de planear un atentado contra él. Es la última Cumbre Iberoamericana a la que asistió.



Junio 2001.- Se desvanece durante un acto multitudinario en las afueras de La Habana.



Abril de 2003.- Detención y condena de 75 disidentes cubanos.



20 octubre de 2004.- Resbala en un acto multitudinario en Santa Clara que le supone graves lesiones en un brazo y una pierna. Tras la caída, Castro aparece por primera vez en silla de ruedas en público.



31 julio de 2006.- Por primera vez, delega provisionalmente el poder en su hermano Raúl mientras convalece de una delicada intervención quirúrgica.



13 de agosto de 2006.- En ocasión de su 80 cumpleaños, el diario oficial "Juventud Rebelde" publica un mensaje de Fidel Castro junto a sus primeras fotografías durante una visita del presidente venezolano, Hugo Chávez. Los cubanos ven por primera vez a Castro en la cama.



2 diciembre de 2006.- Fidel Castro no asiste a la cita que él mismo había convocado para celebrar con retraso su 80 cumpleaños. En su ausencia, Raúl Castro preside un desfile militar multitudinario y pronuncia un discurso político en el que llama a la unidad interna y tiende la mano a Estados Unidos.



23 de mayo de 2007 .- En su reflexión "Para los sordos que no quieren oír" se refiere por primera vez a su salud y revela que fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y que después de haber dependido durante meses de venas tomadas y catéteres para alimentarse, recibe por vía oral todo lo que requiere su recuperación.



18 de junio de 2007.- Castro revela que estuvo "entre la vida y la muerte" durante su enfermedad en una nueva "reflexión".



26 de julio de 2007.- Fidel Castro es de nuevo el gran ausente de la conmemoración de la fecha más importante de la revolución. En su ausencia, Raúl Castro lanza un discurso autocrítico en el que repasa los problemas económicos del país, apunta la necesidad de ajustes estructurales y ofrece diálogo a la administración que sustituya a George Bush en la Casa Blanca.



14 de octubre de 2007: Primera aparición en directo en una conversación telefónica con Chávez emitida en el programa "Aló presidente", desde Santa Clara.



16 de enero de 2008: La televisión cubana emite imágenes de la entrevista que un día antes había mantenido Fidel Castro con el presidente brasileño, Lula da Silva.



20 de enero de 2008: Fidel y Raúl Castro son reelegidos diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.



19 de febrero de 2008: Da a conocer que no aceptará ni aspirará a un nuevo mandato como presidente del Consejo de Estado y Comandante en Jefe, cinco días después la Asamblea elige a Raúl presidente.



7 de julio de 2010: Visita el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), en La Habana, en su primera aparición tras caer enfermo en 2006.



19 de abril de 2011: Su hermano Raúl le releva como primer secretario del PCC, en el VI Congreso.



28 de marzo de 2012: Se entrevista con el papa Benedicto XVI, en la Nunciatura habanera.



10 a 19 junio de 2012: Publica unos miniartículos que no alcanzan el centenar de palabras.



2013



3 de febrero: Acude a votar a un colegio electoral de La Habana por primera vez desde que enfermó en 2006.



24 de febrero: Preside junto a su hermano Raúl Castro la sesión de la Asamblea Nacional que abre su octava legislatura.



11 de marzo: Asevera en un artículo que el presidente venezolano Hugo Chávez, fallecido a causa de un cáncer el 5 de marzo, fue "el mejor amigo" que tuvo el pueblo cubano.



9 de abril: Inaugura en La Habana una escuela construida a iniciativa suya y conversa durante dos horas con estudiantes, maestros y constructores de esa obra.



24 de julio: Se reúne en La Habana con el mandatario uruguayo, José Mujica, quien lo vio "motivado", con "la cabeza fresca" pero con "dificultades para moverse".



14 agosto: Un día después de su cumpleaños 87, publica un artículo afirmando que Chávez fue el "mejor amigo" que tuvo en sus años como político activo.



20 de septiembre: Se reúne durante dos horas en La Habana con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.



19 de diciembre: Recuerda a Nelson Mandela como "un apóstol de la paz" en un artículo en el que también felicita a su hermano Raúl Castro por su "firmeza y dignidad" en el apretón de manos que protagonizó con Barack Obama en los funerales del líder sudafricano.



21 de diciembre: Sostiene un "prolongado encuentro" en La Habana con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.



2014



8 de enero: Reaparece en público en la inauguración de un estudio de arte en La Habana en la jornada en que se cumplen 55 años de su entrada triunfal en la capital cubana.



25 abril.- El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirma sobre Fidel Castro que "su salud está muy bien, está trabajando intensamente en las cosas que él ha atendido en los últimos tiempos y por supuesto se ha consternado mucho con la muerte de García Márquez, que fue su entrañable amigo".



22 octubre.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comenta al día siguiente de mantener una reunión de cuatro horas con Fidel que lo encontró con una lucidez y una energía "que impresiona".



2015



3 febrero.- El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de La Habana, Randy Perdomo, comenta que en la reunión de más de tres horas que mantuvo con Fidel Castro el 23 de enero lo vio "lleno de vida y de alegría".



2016



19 abril.- Interviene en la clausura del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba en el que reconoce que "tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala".



13 agosto.- Aparece en público por primera vez desde abril pasado y elige para hacerlo una actuación infantil con motivo de su 90 cumpleaños, día en que también publica en los medios estatales su "Reflexión" más íntima, plagada de recuerdos de infancia.



9 octubre.- Alude a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y propone entregar una "medalla de barro" a Donald Trump.



27 octubre.- Sostiene un "amistoso" encuentro con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, de visita en Cuba, con quien habla sobre la reciente votación en la ONU contra el embargo estadounidense sobre la isla.