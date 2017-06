La Policía dice que hay "más de un muerto" en el incidente del puente de Londres

Una furgoneta ha arrollado a peatones que se encontraban en el puente de Londres, en el centro de la capital británica, en un incidente en el que habrá más de un muerto,tal y como informó la policía británica. Aunque el medio The Sun apunta ya a al menos 7 muertos y 20 personas heridas. Además, la primera ministra afirma que estamos ante un posible ataque terrorista.



Officers are on the scene at #londonBridge. More info as we get it.