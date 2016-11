Giuliani, Christie y Palin, entre los posibles miembros del gabinete de Trump

El actual gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie; el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani; y la ex candidata vicepresidencial Sarah Palin figuran entre los posibles miembros del gabinete del nuevo presidente electo de EEUU, Donald Trump.



Dos días después de la victoria electoral, los medios comienzan a publicar quinielas sobre los hipotéticos nombres del gabinete presidencial de Trump, cuestión sobre la que este ha evitado pronunciarse todavía pero de la que ha dejado caer pistas durante la campaña.



Christie y Giuliani figuran entre los candidatos a fiscal general.



Como secretario de Estado, los nombres que se barajan son los de Bob Corker, senador por Tennessee; el ex embajador ante Naciones Unidas John Bolton; y el ex presidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich.



En Defensa, uno de los temas clave de la campaña de Trump, los medios estadounidenses citan como posible jefe del Pentágono al senador por Alabama Jeff Sessions, uno de los más estrechos asesores del magnate neoyorquino durante la campaña electoral.



También aparece en las apuestas Sarah Palin, como secretaria de Interior; y el ex ejecutivo de Goldman Sachs Steven Mnuchin, como secretario del Tesoro.



La transición de Gobierno en EEUU dio sus primeros pasos hoy con la reunión en la Casa Blanca entre el presidente de EEUU, Barack Obama, y Trump, la primera entre ambos tras las elecciones del pasado 8 de noviembre en las que el magnate se impuso sorprendentemente a la candidata demócrata, Hillary Clinton.



Según Obama, en una breves palabras a la prensa al término del encuentro, Trump y él mantuvieron una "excelente" conversación sobre "temas organizativos de la Casa Blanca" y acerca de "política exterior" y "política nacional".