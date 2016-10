Grecia trabaja a contrarreloj para crear centros de menores

El ministro griego de Migración, Yanis Muzalas, reconoció hoy durante la inauguración de un nuevo centro para menores no acompañados en el municipio ateniense de Peanía que Grecia no dispone de plazas suficientes para todos estos menores, aunque se está trabajando para crearlas.



Muzalas explicó que en el comienzo de la crisis de refugiados Grecia disponía 300 plazas en centros especializados para adolescentes no acompañados, mientras ahora hay 800, que claramente "no son suficientes", ya que "seguirán llegando niños no acompañados".



El centro para menores no acompañados de Peanía, una pequeña localidad a 20 kilómetros al este del centro de Atenas, está gestionado por la ONG Médicos del Mundo y tiene una capacidad de acogida de cien personas.



El edificio, diseñado por el reputado arquitecto Aléxandros Tombasis, pertenece a una asociación que trabaja con niños discapacitados y estaba destinado a ellos, pero lo ofreció a Médicos del Mundo para que lo usara para estos menores tras desechar un proyecto propio.



Hasta ahora ya se han instalado los primeros 13 adolescentes de nacionalidades afgana, bangladesí y ghanesa, y a finales de la próxima semana llegarán a 25.



Este centro de Peanía acoge a jóvenes entre 10 y 18 años, cuyas edades representan el 95 % de los 2.400 menores no acompañados que permanecen en Grecia.



"Además de estos cien niños hay otros mil para quienes no tenemos plazas de acogida. Esto nos entristece", confesó Muzalas.



No obstante el ministro no pudo especificar en qué plazo todos estos menores tendrán sitios adecuados: "Hacemos un esfuerzo considerable. Repito lo que he dicho en el Parlamento: si os prometiera que en seis meses habremos resuelto el problema sería un mentiroso", dijo.



"Gestionaremos el problema, no a una velocidad acorde a su intensidad, pero con un ritmo mucho mejor del que nos permiten las infraestructuras existentes", apostilló.



Por otra parte, el ministro adelantó que el Gobierno trata de crear estructuras intermedias para sacar "lo antes posible" a los menores no acompañados de los campamentos de refugiados, "mientras siguen los esfuerzos para crear centros adecuados", para lo que se podrían usar antiguos orfanatos abandonados.



Muzalas aseguró que centros como el de Peanía son "el primer paso para la integración de estos jóvenes en la sociedad griega".



Los 13 jóvenes que de momento pueblan el centro comenzarán mañana sus clases en una escuela multicultural de Elinikón, al sur de Atenas, mientras que en su residencia ya se organizan cursos y talleres de apoyo psicológico y de actividades como terapia mediante el arte y la jardinería.



Además, los clubes deportivos van a incluir a estos jóvenes en sus actividades con el resto de jóvenes griegos.



"Es un honor y un deber para nosotros acoger a estos pocos niños que vienen a nuestro pueblo. Lo haremos lo mejor que podamos con las infraestructuras limitadas que tenemos", declaró a su vez el alcalde de Peanía, Spyros Stamu.



El compromiso de las autoridades locales es fundamental, destacó Daniil Esdrás, el director de la sección griega de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para la creación de centros de acogida de menores no acompañados.



"Es muy difícil crear centros para personas vulnerables... y el dinero no es el mayor problema. En algunos lugares el ayuntamiento es parte del problema, mientras que aquí contribuye a la solución", explicó Esdrás.