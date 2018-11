Cuatro personas asesinadas en Honduras a manos de militares

Al menos cuatro personas fueron asesinadas este domingo y otra resultó herida al ser atacados por hombres armados y vestidos de militares en el departamento de Valle, fronterizo con El Salvador, informó una fuente oficial.



El homicidio múltiple se registró en el municipio de Nacaome, donde dos mujeres fueron asesinadas con armas de fuego dentro de una vivienda, en la que fueron halladas atadas de pies y manos, según un escueto informe de la policía hondureña.

Las otras dos víctimas, dos hombres, fueron sacadas por la fuerza de la vivienda y luego asesinados por los atacantes a la altura del puente de Guasirope, añade el informe

Las víctimas fueron identificadas como Iris Urbina, Dilcia Fuentes, José Ángel Baca -un ex policía cesado- y otro hombre, solo conocido con el alías "Momia", según el informe de la policía.



Además de estas, otra persona, aún no identificada, resultó herida de gravedad y fue ingresada en un hospital estatal de la zona.



Las autoridades policiales de Honduras indicaron que investigan el múltiple asesinato y que hasta ahora no han determinado el móvil del crimen.



La violencia en Honduras deja un promedio de diez homicidios a diario, según las autoridades, que atribuyen buena parte de la criminalidad a grupos del crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas.