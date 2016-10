Haití continúa hoy sus esfuerzos por normalizar las zonas devastadas por el huracán Matthew la semana pasada, mientras persisten las dificultades para miles de afectados que urgen de alimentos y medicinas.



Diez días después del embate de Matthew, Gobierno y organismos internacionales redoblan sus esfuerzos para asistir a los afectados, pero las precarias condiciones de las carreteras de las zonas más afectadas hace más lento el proceso



La desesperación se ha apoderado de aquellos que hasta ahora han recibido poco o nada, por lo que ha sido necesaria la presencia, en algunos casos en Jeremie, de policías o cascos azules de la ONU para colaborar en los repartos de la ayuda humanitaria que llega del exterior.



Las últimas cifras provisionales divulgadas el martes por Protección Civil establecen que Matthew causó la muerte a 473 personas, produjo heridas a 339, 75 desaparecidos y obligó el desplazamiento de 175.000 personas alojadas en 224 refugios.



Sin embargo, fuentes de organismos de socorro y autoridades locales aseguraban el viernes pasado que las víctimas mortales sobrepasan las 800 personas, y la ONU advirtió el martes de que la cifra oficial continuará aumentando aunque no cree que llegue al millar.



Matthew afectó 2,1 millones de personas, de las que 1,4 millones, entre ellas 592.581 niños, necesitan asistencia humanitaria, precisó hoy la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).



De acuerdo con esta organización, 750.000 personas, incluyendo 315.000 niños, necesitan con urgencia ayuda humanitaria para la próximos tres meses a causa del huracán, que provocó daños a unas 300 escuelas y muchas otras se han convertido en albergues temporales, por lo que 106.250 niños perderán clases.



En una operación que contó con el respaldo de la Minustah y la Policía Nacional, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entregó el martes 20 toneladas de comida en el centro de Jeremie, una de las ciudades más castigadas por Matthew.



Está previsto que en las próximos días llegue a Jeremie la ayuda de distintas organizaciones internacionales, incluida la que transportó un avión procedente de España, que ayer aterrizó en Puerto Príncipe.



Las 12 toneladas de ayuda, que consiste en medicamentos, kits higiénicos, toldos resistentes al agua, mosquiteras y pastillas potabilizadoras, ha sido aportada por las organizaciones no gubernamentales españolas Cruz Roja, Médicos del Mundo y Oxfam Intermon.



Un segundo avión español tiene previsto aterrizar hoy en las próximas horas en Haití, donde el ciclón causó la semana pasada cientos de muertos y miles de desplazados, especialmente en el sur del país.



El avión, compartido con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), traslada a esta nación trece toneladas de equipos de depuración de agua aportado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), desde su centro logístico de Panamá.



Desde hoy está previsto que el Gobierno haitiano comience a repartir la ayuda humanitaria entregada por el Gobierno de la República Dominicana, cuyo presidente, Danilo Medina, visitó el pasado domingo el país para reunirse con su homólogo Jocelerme Privert y conocer de primera mano la magnitud de lo ocurrido.



El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, viajará este sábado a Haití para visitar las zonas afectadas por el huracán Matthew, según anunció hoy Naciones Unidas.



Ban tiene previsto ir a la localidad de Les Cayes, una de las más golpeadas por la catástrofe, junto al presidente interino del país, Jocelerme Privert.



Aparte de comida y agua para atender a 1,4 millones de personas afectadas por el huracán Matthew, se estima que en el país unas 60.000 personas necesitan con urgencia atención médica.



Una de las grandes preocupaciones del Gobierno local y organismos internacionales es un rebrote del cólera tras el ciclón, que ha provocado en Haití, según la ONU, la peor crisis humanitaria después del sismo de 2010 que dejó unos 300.000 muertos.



De acuerdo con la ONU, Matthew plantea un riesgo de un aumento en el número de afectados de cólera, enfermedad que se ha cobrado la vida de 20 personas después del paso del huracán, cuando se han reportado 510 casos.



El huracán obligó a las autoridades electorales a aplazar los comicios generales previstos para el 9 de octubre y hasta el momento todavía no se ha fijado una nueva fecha.