Hollande nombra primer ministro de Francia a Bernard Cazeneuve

El presidente francés, François Hollande, nombró hoy primer ministro, en sustitución de Manuel Valls, a Bernard Cazeneuve, que hasta ahora estaba al frente del departamento de Interior.



El anuncio del Elíseo del nombramiento de Cazeneuve se produjo minutos después de que Valls saliera de la sede de la presidencia, donde estuvo reunido media hora con Hollande para presentar su dimisión.



"Manuel Valls ha dimitido y el presidente ha nombrado a Bernard Cazeneuve como nuevo primer ministro", señaló a Efe una portavoz del Elíseo.



La remodelación del Gobierno que lleva aparejada la salida de Valls, quien va a consagrarse por entero a su candidatura a las primarias socialistas de enero, se va a producir en las próximas horas, sin más precisiones, según la portavoz.



Una de las principales cuestiones es si Cazeneuve, que desde su puesto al frente del Ministerio del Interior desde abril de 2014 ha dirigido la lucha antiterrorista en Francia, mantendrá esa cartera de gran relevancia cuando el país sigue en estado de emergencia por la amenaza yihadista.



El nuevo primer ministro, de 53 años, uno de los amigos más leales de Hollande, entró en el Gobierno en 2012 cuando el presidente socialista accedió al Elíseo, en un primer momento como responsable de Asuntos Europeos.



El año siguiente pasó a dirigir el departamento de Hacienda cuando el jefe del Estado tuvo que sustituir a Jérôme Cahuzac por el escándalo de las revelaciones sobre sus cuentas en el extranjero no declaradas.



En abril de 2014, cuando Valls se convirtió en primer ministro -reemplazando a Jean-Marc Ayrault-, Cazeneuve se convirtió en ministro de Interior y en ese puesto ha vivido la larga serie de ataques yihadistas que ha sufrido Francia, en particular las masacres de enero de 2015 y del 13 de noviembre de ese año en París, y la del 14 de julio de 2016 en Niza.



El feudo electoral del nuevo primer ministro está Normandía, y en particular en el departamento de La Manche, de donde fue diputado, además de alcalde de la ciudad de Cherburgo.



En los últimos tiempos ha indicado que dejará la política activa cuando termine el actual mandato presidencial, en mayo de 2017.