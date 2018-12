Intercambio de disparos entre la policía y el presunto autor del atentado

La policía ha cercado al presunto autor del tiroteo este martes en el centro de Estrasburgo (este de Francia), en el que han muerto al menos cuatro personas y once han resultado heridas, y se ha producido un intercambio de disparos, según informan medios locales.



De acuerdo con el diario "L`Alsace", los agentes de la policía han cercado un edificio en el barrio de Neudorf, en el sur de Estrasburgo, donde supuestamente se halla el autor de los disparos, y le gritan mensajes como "no sirve de nada atrincherarse".



El área de la plaza de Etoile, donde supuestamente se ha atrincherado el sospechoso, está completamente acordonada por la policía, que no permite el acceso de vehículos ni viandantes.



El hombre iba a ser detenido en la mañana de este martes por los gendarmes, en el marco de una investigación por robo, pero no estaba en su casa, según el diario "Le Monde".

El ministro francés del Interior, Christophe Castaner, explicó a la prensa que el autor de los disparos, que ya ha sido identificado por las autoridades, tiene antecedentes por delitos de delincuencia común

En un comunicado, la Prefectura pidió a los vecinos de los barrios de Neudorf y plaza de L`Etoile que permanezcan en sus casas mientras dura la búsqueda del sospechoso.

Según esa misma nota, el presunto autor del tiroteo estaba fichado por la policía dentro de su archivo de elementos radicalizados

La Fiscalía ha abierto una investigación por asesinato y tentativa de asesinato en relación con una organización terrorista, así como por asociación de malhechores terrorista criminal, indicaron fuentes judiciales.



"Hacia las 20,00 horas (19.00 GMT), un individuo armado entró en el perímetro del mercado de Navidad por el puente de Corbeau y se dirigió a la calle de Orfèvres. El individuo abrió fuego, hiriendo a varias personas. El balance provisional es de 13 víctimas, de ellas dos muertos, siete heridos graves y cuatro leves", señaló la Prefectura.