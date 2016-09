Los fiscales que conforman el Equipo Conjunto de Investigación (JIT, por sus siglas en inglés) han llegado a la conclusión de que el vuelo MH17 de Malaysia Airlines fue derribado el 17 de julio de 2014 por un misil de fabricación rusa, lanzado desde una zona del este de Ucrania controlada por milicianos separatistas prorrusos y trasladado hasta allí desde territorio del país vecino.



Robby Oehler, un familiar que perdió en el vuelo a su sobrina, ha explicado que los familiares de las víctimas del MH17 han sido informados de que están siendo investigadas unas 100 personas como sospechosas del derribo de la aeronave, un Boeing 777 que volaba desde Ámsterdam con destino a Kuala Lumpur.



"Nos han dicho cómo fue transportado el misil Buk y cómo han llegado a esa conclusión mediante escuchas telefónicas, material grabado y vídeos", ha señalado Oehler. Los fiscales, según este familiar, sostienen que el misil fue lanzado desde un punto del territorio del este de Ucrania controlado por los milicianos separatistas prorrusos.



El Equipo Conjunto de Investigación está integrado por fiscales de Países Bajos, Australia, Bélgica, Malasia y Ucrania. En 2015, una investigación desarrollada por las autoridades holandesas concluyó que un misil ruso modelo Buk derribó el avión aunque no pudieron aclarar el punto desde el que fue lanzado.



Las conclusiones del JIT podrían servir como base para un futuro proceso penal por el derribo del avión de Malaysia Airlines, en el que viajaban 298 personas. Dimitri Peskov, el portavoz de la Presidencia de Rusia, ha asegurado este miércoles que los datos de radar demuestran que el misil no pudo ser lanzado desde territorio controlado por los milicianos prorrusos.



Wilbert Paulissen, el investigador jefe de la Policía holandesa, ha explicado que las investigaciones han determinado que el misil que derribó la aeronave es un proyectil modelo Buk. "Basándonos en la investigación penal, hemos concluido que el vuelo MH17 fue derribado por un misil Buk de la serie 9M83 que llegó del territorio de la Federación de Rusia", ha contado, en una comparecencia ante la prensa.



El vehículo lanzador del misil fue posteriormente trasladado de vuelta a Rusia, según los investigadores internacionales. Los fiscales que conforman el Equipo Conjunto de Investigación han asegurado que hay "muchos testigos" que han señalado el punto exacto desde el que se lanzó el misil que acabó con el avión de Malaysia Airlines.



En sus conclusiones, el JIT subraya que ha podido identificar "gran parte" de la ruta que siguió el sistema lanzador de misiles Buk en su entrada y salida del este de Ucrania, gracias a conversaciones telefónicas interceptadas, declaraciones de testigos, fotografías y vídeos publicados en redes sociales y un vídeo nunca antes exhibido que ha entregado un testigo de los hechos.



"El sistema fue transportado desde territorio ruso hasta el este de Ucrania y luego fue trasladado en un camión Volvo blanco con un remolque bajo. El camión fue escoltado por varios vehículos y por hombres armados de uniforme", han señalado los investigadores.



El lugar del lanzamiento, según este equipo de expertos, fue una zona agrícola cercana a la localidad de Pervomaiski. Varios testigos han confirmado la presencia del lanzador de misiles allí y fotografiaron el humo de trayectoria que dejó el proyectil antes de impactar en la aeronave.



Además, varios periodistas tuvieron la oportunidad de hablar con testigos que aseguran que vieron el lanzamiento del misil desde una corta distancia del lugar de la salida del proyectil. "Estos testigos han contado que escucharon un sonido muy fuerte y un silbido muy alto", ha explicado el JIT, en un comunicado.



DONETSK RECHAZA EL INFORME



Tras la comparecencia de los investigadores internacionales, las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk han manifestado su rechazo a las conclusiones del JIT, con el argumento de que sus milicianos nunca han tenido un sistema de defensa aérea así.



"Nunca hemos tenido un sistema de defensa aérea así ni personal que pudiera operarlo", ha dicho Eduard Basurin, vicecomandante militar operativo de la República Popular de Donetsk, según informa la agencia de noticias Interfax. "Por tanto, no podemos haber derribado el Boeing", ha añadido.



Después de que Rusia argumentara que los datos de los sistemas radar descartan que el MH 17 fuera derribado por un misil lanzado desde una zona controlada por los separatistas prorrusos, los investigadores internacionales del JIT han asegurado que no han tenido acceso a esos datos.