Islas Fiji es el país más feliz del mundo

Cincuenta y cinco naciones fueron evaluadas para lograr determinar que la felicidad depende más de aspectos como la edad, el nivel educativo, los ingresos económicos y el estilo de vida que del país en sí.

Los diez primeros lugares de la lista son para Islas Fiji, Colombia, Filipinas, México, Vietnam, Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, India y, empatados en el décimo puesto, Argentina y Holanda.

El estudio de Gallup International detalló también que los "más infelices" son, en su orden, Irán, Irak, Ucrania, Grecia, Moldavia, Brasil, Hong-Kong (región administrativa especial de China), Suráfrica, Turquía y Ghana.

Los resultados globales indican que un 59 % de los consultados dijo sentirse feliz, mientras el 28 % se consideró neutral, el 11 % infeliz y el 2 % no supo o no contestó. En lo que respecta al optimismo económico, el 28 % fue optimista sobre lo que será este 2018, al tiempo que un 30 % se declaró pesimista, un 36 % fue neutral y el restante 6 % no respondió.

Finalmente, el índice de esperanza determinó que el 39 % cree que este año será mejor que 2017, un 23 % peor, el 32 % se manifestó neutral y el 6 % no supo qué opinar.

En este ítem, los países más optimistas son Indonesia, Nigeria, Islas Fiji, Bangladesh, India, Vietnam, Albania, Kosovo, Filipinas y Suecia, mientras que los 10 más pesimistas Italia, Grecia, Bosnia, Irán, México, Papúa Nueva Guinea, Polonia, Turquía, Corea del Sur y, empatados en el décimo puesto, Ucrania, Letonia y Sudáfrica.

La compañía indicó que 53.769 personas fueron entrevistadas en todo el mundo, con una muestra representativa de alrededor de 1.000 hombres y mujeres en cada país. El nivel de confianza de esta consulta es del 95 %.