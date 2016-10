El jefe negociador del Gobierno con las FARC pone su cargo a disposición de Santos

El jefe negociador del Gobierno colombiano en el proceso de paz con las FARC, Humberto de la Calle Lombana, puso hoy su cargo a disposición del presidente Juan Manuel Santos, tras el triunfo del "no" en el plebiscito del domingo con el que se buscaba refrendar el acuerdo firmado hace una semana.



"He venido a decirle al presidente que pongo a su disposición mi cargo de jefe de la delegación porque no seré obstáculo para lo que sigue", dijo De La Calle en su primera declaración tras el triunfo del "no" en el plebiscito.



La opción del "no" obtuvo 6.431.376 votos (50,21 %) frente a los 6.377.482 sufragios a favor del "sí" (49,78 %).



En la declaración que realizó en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, De la Calle afirmó: "Los errores que hayamos cometido son de mi exclusiva responsabilidad. Asumo plenamente mi responsabilidad política".



Al mismo tiempo dijo que continuará "trabajando por la paz sin pausa en el lugar donde yo pueda ser útil".



El negociador brindó su "total apoyo" al jefe de Estado colombiano quien, a su juicio, mostró "un liderazgo valiente" porque "prefirió la paz a la inercia de la guerra, valiente porque se sometió a la decisión de los ciudadanos".



Aclaró que "la paz no ha sido derrotada" y señaló que incluso portavoces del partido de oposición Centro Democrático, que lideró la campaña del "no", "han señalado que tienen objeciones sobre aspectos de lo acordado pero el deseo de paz es universal y unánime".



Asimismo, llamó a "la unión" e indicó que "hay que buscar un acuerdo nacional" en torno a la paz.



"Continuaré persiguiendo el objetivo de la paz en lo que resta de mi vida, cualquiera que sea el escenario que me corresponda seguiré trabajando con tenacidad y entusiasmo", puntualizó.



El presidente Santos no se ha manifestado sobre si De la Calle continuará o no al frente del equipo negociador y anoche dijo que le había dado instrucciones de viajar a La Habana junto con el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, para "mantener informados a los negociadores de las FARC" sobre el diálogo político que quiere iniciar con todos los partidos del país.