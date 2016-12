Un joven mata a tiros a tres mujeres en Finlandia con un rifle de caza

Un joven de 23 años mató a tiros a tres mujeres con un rifle de caza en la noche del sábado frente a un restaurante en la ciudad finlandesa de Imatra (en el sureste del país) y fue detenido posteriormente, informó hoy la Policía local.



Las víctimas son la presidenta del consejo municipal de la ciudad Tiina Wilén-Jäppinen y dos periodistas locales, aunque la Policía, que desconoce aún los motivos del crimen, sospecha que fueron elegidas al azar.



Según las pesquisas policiales, el sospechoso aparcó su coche sobre la medianoche en una calle peatonal, cogió el fusil del maletero y disparó a las tres mujeres, que acababan de salir de un restaurante próximo.



Cuando la Policía llegó al lugar de los hechos, algunos testigos identificaron al hombre de 23 años como autor del triple asesinato y este fue detenido sin ofrecer resistencia.



También registraron el coche del sospechoso, en cuyo maletero encontraron el rifle de caza con el que disparó a las víctimas.



El detenido, un joven de 23 años residente en la ciudad de Imatra, efectuó presuntamente cuatro o cinco disparos a corta distancia, alcanzando a una de las mujeres en la cabeza y a las otras dos en el pecho.



Las tres víctimas fallecieron al instante, por lo que nada pudo hacerse para salvar sus vidas.



"El crimen ha sido cruel y brutal. El acto ha sido en cierto modo planeado, pero las víctimas no", declaró a la televisión pública YLE el jefe de la investigación, Saku Tielinen.



"El sospechoso no ha ofrecido ninguna resistencia cuando fue detenido, ni mostró ninguna intención de huir del lugar. Se comportó con mucha tranquilidad y no dijo nada", añadió Tielinen.



El arma estaba registrada legalmente pero no pertenecía al supuesto agresor, aunque la Policía no quiso dar más detalles de momento sobre la identidad de su propietario o la forma en la que el sospechoso se hizo con ella.



El sospechoso aún no ha sido interrogado, pero, según fuentes policiales, no tiene vínculos conocidos con ningún grupo violento, por lo que de momento descartan que existan motivos políticos.



En cambio, al parecer sí tiene antecedentes penales por "pequeños delitos contra la propiedad y actos violentos", según las autoridades.



Según la Policía, nadie más resultó herido en el tiroteo.