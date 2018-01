Cuatro jóvenes mueren apuñalados en Londres en menos de 24 horas

Cuatro jóvenes de entre 17 y 20 años han muerto y un quinto ha resultado herido al ser apuñalados en sucesos aparentemente no relacionados ni vinculados al terrorismo ocurridos en varios puntos de Londres en las últimas 24 horas, informó hoy la Policía.



El comandante de la Policía Metropolitana de Londres (MET) o Scotland Yard, Neil Jerome, explicó que tres de las víctimas fueron agredidas en Nochevieja y hubo otro ataque en el día de hoy, que se saldó con un muerto y el herido.



Cinco varones han sido detenidos en relación con una de las muertes, la de un chico de 18 años sucedida en el barrio de Enfield, en el norte de la capital, indicó el agente.



Los otros fallecidos son un joven de 20 años que fue apuñalado en West Ham (este), uno de 17 años atacado en Tulse Hill (sur), y otro joven de 20 años agredido esta madrugada en Old Street (este).



"Agradezco a los londinenses y a los visitantes de la capital que cooperaran con la policía y permitieran que la mayoría de la gente pudiera disfrutar de la velada de Nochevieja", declaró Jerome.



"Sin embargo, hubo pequeños grupos que optaron por la alteración del orden y la violencia, y esos actos han tenido trágicas consecuencias", afirmó.



El policía lamentó que, en este principio de año, "cuatro familias afrontan el duelo de perder a un ser querido por una violencia sin sentido y el uso de cuchillos como arma letal".



Ante el aumento de las muertes por apuñalamiento en Londres, el alcalde laborista Sadiq Khan lanzó el pasado noviembre una campaña para combatir la delincuencia juvenil con arma blanca, que pretende persuadir a los jóvenes en riesgo de que no lleven cuchillos.