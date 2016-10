La jungla de Calais se vacía

Cientos de inmigrantes pasaron la noche pasada en el campamento de Calais, conocido como la "jungla", según las asociaciones humanitarias, pese a que las autoridades francesas habían declarado que ya había sido totalmente evacuado.



La prefecto (delegada del Gobierno) de Calais, Fabienne Buccio, señaló hoy que muchos de ellos han venido de otros lugares, incluido de Alemania, y señaló que tratarán de controlar la llegada de extranjeros para que la operación de traslado a albergues no degenere en un efecto llamada.



Por el momento, la prefecto señaló que no se han encontrado inmigrantes que se nieguen a abandonar la "jungla" y precisó que si los hay serán detenidos.



También dijo que la evacuación de Calais no ha provocado la creación de otros campamentos de fortuna en las proximidades de esa ciudad, de la que salen trenes y ferrys con destino al Reino Unido, el país al que quieren llegar la mayor parte de los inmigrantes.



Buccio se mostró convencida de que la "jungla" estará totalmente deshabitada esta noche y aseguró que todos aquellos que quieran ser trasladados a los albergues gubernamentales, 450 abiertos en todo el país, lo podrán hacer.



Por otro lado, se aceleraron las labores de destrucción física de las chabolas del campamento de Calais, con la actuación de grandes excavadoras.



La prefecto indicó que tienen previsto extenderse hasta el lunes próximo.