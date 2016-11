El ex primer ministro francés Alain Juppé reconoció hoy su derrota y felicitó a su rival François Fillon por su "amplia victoria" en las primarias del centro-derecha francés, al tiempo que anunció que le apoyará para las elecciones presidenciales de 2017.



"El resultado no está a la altura de mis esperanzas (...). Felicito a Fillon por su amplia victoria y le apoyo desde esta noche, le deseo buena suerte y la victoria el año que viene", dijo el actual alcalde de Burdeos al comparecer ante sus seguidores.



Juppé, que según cifras provisionales acaparó el 32,6 % de los votos en la segunda ronda de este domingo frente al 68 % de su rival, señaló que se va a centrar a partir de ahora en su cargo de regidor.



"Termino esta campaña como la empecé, como un hombre libre que no ha transigido en ninguna de sus exigencias", afirmó en París en un discurso que cerró con la voz entrecortada.



Juppé recordó que los 40 años que hasta ahora ha estado "al servicio de Francia" le han aportado "grandes honores y algunas pérdidas", y subrayó que, aunque sorprenda, esta noche está "contento".



Agradeció además a los franceses que "le han acogido en todos los territorios", y a los parlamentarios y alcaldes que en esta campaña le han recibido "como a uno de los suyos".



Dirigió en esa intervención una mención especial a los jóvenes: "Continuad el camino que hemos trazado. Seguid enarbolando esta idea de Francia. Una Francia reconciliada", añadió.



Para calmar los ánimos, apuntó, "hay que dar garantías. Y para dar garantías hay que ser fuertes. Sed fuertes. Para ello hay también que dar esperanza, poner la fuerza al servicio del respeto mutuo, de la Justicia. (...) Seguid trabajando para dar un sentido a Europa. Tended la mano a los jóvenes europeos", concluyó.