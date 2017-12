Liam Gallagher insinúa que se ha reconciliado con su hermano Noel

Los hermanos Noel y Liam Gallagher, exintegrantes de la banda británica de brit pop Oasis, podrían haber dejado sus diferencias a un lado cara a la Navidad, según interpretan hoy algunos medios británicos, en base a un tuit de uno de los músicos. Enfrentados desde hace casi una década por las desavenencias mantenidas cuando ambos eran parte de la conocida y exitosa formación británica, Liam Gallagher, de 45 años, señaló en su cuenta de Twitter que "está todo bien" entre ambos.



Los medios locales han interpretado ese mensaje como una señal de posible reconciliación entre los Gallagher, pues con frecuencia Liam utiliza esa plataforma para insultar abiertamente a Noel, de 50 años que, por su parte, asegura que no le gustan las redes sociales. Según la cuenta personal de Liam en Twitter, ambos hermanos parecen, incluso, haberse reunido en persona, a juzgar por el mensaje.

"Quiero decir feliz navidad al equipo Noel Gallagher. Ha sido un gran año. Gracias por todo. Con ganas de verte mañana", afirma Liam en el tuit. El diario británico "The Telegraph" recuerda hoy que el pasado mes, Liam admitió que "echaba de menos" a su hermano y que no le gustaba estar en un escenario sin él. Además, también reconoció al tabloide británico "Sunday Mirror" que "confiaba" en que ambos pudieran "reconciliarse", "no solo por Oasis", sino por el hecho de ser hermanos.

En cambio, Noel criticaba recientemente a su familia en varias entrevistas, en las que llamaba "idiotas" a sus hermanos y afirmaba que durante su infancia su padre era "violento". Durante años, los incondicionales de Oasis -grupo que se disolvió en 2009 a causa de la tirante relación entre ambos- han confiado en que ambos músicos, que emprendieron carreras en solitario, lograran poner a un lado sus diferencias.

Autores de grandes éxitos como "Definitely Maybe" (1994) o "(What`s the Story) Morning Glory" (1995), el grupo de Manchester vendió más de 90 millones de álbumes por todo el mundo.