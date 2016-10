Crítica a los mediadores de conflicto por aliados Israel

Las negociaciones de paz entre Israel y Palestina han "fracasado por completo" porque, entre otras cosas, los mediadores en el conflicto son "aliados del ocupante", según el arzobispo de Jerusalén, Atallah Hanna, líder de la minoría de los cristianos palestinos.



"Considero que el proceso de paz ha llegado a un callejón sin salida y ha fracasado por completo. Uno de los factores es que los que hicieron de mediadores en el conflicto son aliados del ocupante y han cerrado todos los caminos para llegar a una solución", dijo el arzobispo en una entrevista con Efe en Santiago de Chile.



Hanna, líder de la iglesia ortodoxa de Jerusalén, la más antigua de mundo, se ha convertido en una de las voces más reconocidas por la defensa de los derechos del pueblo palestino y la búsqueda de una paz auténtica entre Palestina e Israel.



"Los aliados de Israel, encabezados por Estados Unidos, han impedido que se haya logrado la paz. La paz debe estar basada en la justicia y en el derecho. No es posible alcanzar la paz mientras el pueblo palestino no logre sus legítimos derechos nacionales", aseveró el arzobispo.



A pesar de ser menos conocidos por la comunidad internacional, los cristianos palestinos, que son el 1 % de la población, han sufrido la misma represión israelí que los palestinos musulmanes.



Hanna ha sido detenido en diversas ocasiones por las fuerzas de ocupación de Israel, la primera el 22 de agosto de 2002, cuando fue encarcelado sin cargos e intensamente interrogado.



"Nuestro problema no es sólo con la ocupación israelí, hay muchos países occidentales que son aliados y justifican la política de Israel encabezados por Estados Unidos. Quienes justifican la agresión israelí son cómplices en el crimen cometido por Israel", señala.



"Además de lo espiritual y religioso también tenemos un deber nacional de luchar por los derechos del mundo palestino tal y como también han hecho otras personas de la iglesia ortodoxa", explicó.



Las políticas de ocupación israelíes en Jerusalén han convertido la ciudad, que debería ser símbolo de "la paz, el amor a la humanidad y la amistad entre los pueblos", en un espacio de conflictos, fanatismos y violencia contra los lugares de oración.



"Las religiones deben jugar un papel para unificar a los pueblos y no dividirlos", explica el arzobispo, quien espera que el muro de "segregación racial sea algún día destruido".



Hanna también considera a Estados Unidos "culpable" de la aparición de Al Qaeda y el grupo terrorista Estado Islámico (EI), que, lejos de representar a las religiones, "están destruyendo todo la civilización y cultura de esos países".



"Los Estados Unidos son quienes financian hasta el día de hoy los grupos terroristas. Todo lo que sucede en Siria e Iraq es para destruir el mundo árabe", declaró.



Hanna ha participado en distintas ocasiones en encuentros políticos y religiosos internacionales para estudiar la situación del grupo terrorista y las posibles maneras de derrotarlo.



A su parecer, el combate contra el EI no se ganará sólo con las bombas sino que se necesitará una "lucha ética" que permita enfrentarse a ellos "con sabiduría y con lógica".



"Estamos seguros de que los podemos vencer desde el punto de vista ético-moral", agregó.



El líder cristiano se encuentra de visita en el país sudamericano, donde fue invitado por la Comunidad Palestina en Chile, conformada por descendientes de emigrantes que principalmente provienen de las ciudades palestinas de Beit Jala, Beit Sahour o Belén.



Se estima que en la actualidad habitan en el país austral unos 300.000 chilenos de origen palestino, quienes conforman la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe.