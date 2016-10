La lucha por el matrimonio homosexual en Taiwán

Casi cien mil personas de toda Asia participaron hoy en una multitudinaria marcha por el orgullo LGBT (comunidad de lesbianas, gais, transgénero y bisexuales) en Taipei, convertida este fin de semana en la capital asiática de un colectivo que a veces se topa con un entorno cerrado en sus países de origen.



El evento, que congregó a unas 82.000 personas, según la organización, recorrió las calles de la capital taiwanesa, partiendo de la Puerta Jingfu, muy cerca del Palacio Presidencial, bajo el lema "Divertirse juntos, contra la `falsa amistad` y por el verdadero respeto que da libertad".



"Hay legislaciones favorables y aceptación externa con frases tales como `respeto a los homosexuales, pero...`, así que se convive con una discriminación soterrada, que crea presión y no permite actuar libremente", dijo a Efe Shang Wen Tsai, presidente de la Asociación de Derechos Familiares de Homosexuales de Taiwán.



Unos 160 grupos asiáticos y occidentales añadieron colorido a esta marcha, algunos con banderas e indumentarias nacionales y pancartas, a los que se unieron funcionarios de las representaciones de la Unión Europea (UE), Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino Unido, en solidaridad por la igualdad de derechos.



"Es la mayor marcha del orgullo homosexual en Asia, lo que muestra que Taiwán es líder en la protección de los derechos de los homosexuales", indicó la Oficina Económica y Comercial de la Unión Europea en un comunicado, en defensa del respeto a los derechos humanos, independientemente de la orientación sexual.



En esta edición, la marcha buscó "resaltar que las normativas legales no pueden sustituir a la educación, el diálogo y la compresión", dijo a Efe Jenny Huang, una de las portavoces del evento.



La participación fue muy variada, con familias que llevaban niños en brazos o carricoches, parejas homosexuales, funcionarios, representantes de movimientos sociales y público en general.



David Chen, llegado de Hong Kong, señaló que en Taiwán puede expresarse con mayor libertad que en el exterritorio británico, mientras que el indio Prithri, de poco más de 20 años, se quejó de la existencia de leyes que discriminan a los homosexuales en su país.



No todos buscan escapar de situaciones de mayor presión social, como por ejemplo Kohei Ohisa, de Japón, que considera que existe un ambiente similar de respeto en su país, pero no quiere perderse el ser parte de "la mayor marcha del orgullo homosexual en Asia".



Para los taiwaneses y residentes en la isla, incluidos algunos venidos de China continental, el evento les sirvió para apoyar la diversidad y sentir cómo "la sociedad ha avanzado en este aspecto", en palabras de la joven Chen Li-min.



Muchos expresaron su confianza en que este año o el próximo se aprobará el matrimonio de personas del mismo sexo en Taiwán, y Lawrence Sun, de Taipei, espera que la isla "sea la primera en Asia" al respecto.



El primer proyecto de ley sobre el matrimonio homosexual en Taiwán se presentó al Parlamento en 2013 y este mes de octubre tres partidos lo han reactivado, con propuestas a favor de legalizar la uniones de personas del mismo sexo y mayor apoyo que en el pasado.



La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, escribió hoy en su página de Facebook que sus ideales de igualdad ante el amor no han cambiado al tomar las riendas de la isla y que confía en que el Parlamento tome pronto medidas sobre la igualdad.



"Todo amor es igual, toda igualdad puede lograrse por medio del amor... Hoy hay un arco iris sobre Taiwán. Sigue creyendo", anotó Tsai.



Más de 30 parlamentarios de la formación de Tsai, el Partido Demócrata Progresista (PDP), que ocupa 68 de los 113 escaños, presentaron una propuesta de matrimonio igualitario, junto a otra del Partido Nuevo Poder (NPP), con 5 escaños, y hasta la fecha unos 65 parlamentarios se han declarado a favor del matrimonio homosexual.



"Esperamos que la presidenta Tsai Ing-wen haga declaraciones más positivas y ponga en marcha iniciativas sobre el matrimonio igualitario y otros temas relativos a la igualdad que exige la sociedad", manifestó Shang Wen Tsai, uno de los principales organizadores de la marcha.