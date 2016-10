'Matthew' deja nueve muertos en Haití

El impacto del huracán Matthew en Haití, donde dejó al menos nueve muertos, miles de desplazados y comunidades incomunicadas, principalmente en el suroeste, obligó hoy a las autoridades electorales a aplazar los comicios del domingo.



El presidente del Consejo Electoral Provisional (CEP), Leopord Berlanger, dijo en una rueda de prensa, que "por ahora no podemos garantizar la distribución de los materiales (electorales) en todo el país", por lo que la próxima semana anunciarán la nueva fecha de los comicios, cruciales para la estabilidad política y social de esta nación.



Hasta el pasado lunes y pese al paso del potente huracán, el CEP había garantizado la celebración de estos comicios, convocados tras la invalidación, por supuestas irregularidades, de los resultados de las elecciones generales del 25 de octubre de 2015.



La naturaleza ha vuelto a golpear al empobrecido y vulnerable Haití a seis años del terremoto del 12 de enero de 2010 que dejó unos 300.000 muertos, una cantidad similar de heridos y 1,5 millones de damnificados y creó la peor crisis humanitaria en esta nación.



Los daños causados por Matthew no han sido aún cuantificados debido a las dificultades de las autoridades de llegar a la región sur, que se encuentra aislada debido a las inundaciones y al colapso del puente principal de la ciudad de Grand Goave (sur), que comunica con la capital haitiana, Puerto Príncipe.



El presidente interino, Jocelerme Privert, tiene previsto visitar en las próximas horas las zonas afectadas en el sur del país.



Las autoridades de emergencias informaron hoy que cuatro cadáveres fueron localizados en Cavaillon, en el sur, lo que elevó a nueve los muertos por el ciclón, que tras perder algo de intensidad tras azotar el martes por la noche el extremo oriental de Cuba, se fortaleció hoy al subir sus vientos máximos sostenidos a 120 millas por hora (195 km/h) en su avance hacia Bahamas.



A su paso por Haití, Matthew también dejó 10 heridos, un desaparecido y al menos 14.000 desplazados.



El huracán continuará provocando lluvias hoy en el país, por lo que se prevén más inundaciones y deslizamientos de tierra, en especial en el sur, por lo que las autoridades mantienen la alerta roja para todo el territorio nacional.



No hay posibilidad de viajar a la zona sur por tierra por la destrucción de uno de los principales puentes de la zona, donde en algunas áreas tampoco hay comunicación telefónica ni por internet desde hace más de 24 horas.



Matthew también causó serios problemas a la comunicación telefónica y por internet entre Puerto Príncipe y departamentos del sur como Grand Anse y las ciudades de Jeremie, Anse D`haineau y Pestel, entre otras.



Más de 200 casas resultaron destruidas en Pestel, Dame Marie y Les Anglais, en el sur de Haití, la región más afectada por el quinto huracán de la actual temporada ciclónica en el Atlántico, informaron los organismos de emergencia.



Organismos internacionales y países como Venezuela ya han informado que están listos para ayudar a Haití.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su país enviará hoy mismo ayuda humanitaria esta nación.



La Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA) anunció que está desplegando el equipo de Evaluación de Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac) en Haití y Jamaica para apoyar a los equipos de esos países tras el ciclón.



Mientras que la Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC) dijo que monitorea la situación en ambos países y prepara su Fondo de Emergencias para Desastres (DREF, por sus siglas en inglés) para intervenir ante una eventual solicitud.



En tanto, la organización Save the Children informó de que desplegó un equipo de respuesta de emergencia con personal en Haití para ayudar a los niños y familias afectados por el huracán Matthew.



El director general de Save the Children en Haití, Kevin Novotny, alertó de que los niños "son los más vulnerables en desastres" de estas características.