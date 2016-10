Reino Unido activará el artículo 50 para salir de la Unión Europea en 2017

La primera ministra británica, Theresa May, dijo hoy que el Reino Unido activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa, sobre la salida de un país comunitario de la Unión Europea (UE), antes de finales del próximo marzo.



En unas declaraciones a la BBC, la jefa del Gobierno dio a conocer por primera vez un calendario concreto sobre las futuras negociaciones para la retirada británica del bloque europeo.



Con motivo del comienzo hoy del congreso anual del Partido Conservador británico en Birmginahm, centro de Inglaterra, May dijo que informará hoy a su partido sobre esta decisión, después de que el Reino Unido votase a favor del "divorcio" de Bruselas en el referéndum celebrado el pasado 23 de junio.



De activarse el artículo 50 en marzo, el Reino Unido puede quedar fuera de la Unión Europea en 2019, al término del periodo de dos años de negociaciones sobre los términos de la retirada.



No obstante, ese proceso de dos años puede extenderse si el Reino Unido y los otros países comunitarios lo acuerdan en forma unánime.



"Como sabe, he estado diciendo que no lo activaríamos antes de finales de este año para poder tener preparativos en marcha. Pero sí, voy a decir en mi discurso de hoy que vamos a activarlo (por el artículo) antes de finales de marzo próximo", dijo May al programa del político Andrew Marr de la cadena BBC.



La primera ministra dio a conocer este calendario después de indicar que introducirá en el Parlamento el proyecto de ley que permitirá revocar la legislación que autorizó en su día la incorporación del Reino Unido en la Unión Europea (UE).



En una entrevista con el dominical "The Sunday Times" publicada hoy, May señaló que el proyecto será presentado en el comienzo del curso parlamentario del año próximo, previsto para abril o mayo.



El proyecto -contenido en el llamado discurso de la Reina, con el que Isabel II lee en la Cámara de los Lores el programa legislativo del Gobierno- revocará la Ley de Comunidades Europeas de 1972, con la que Londres entró en el bloque europeo un año después.



Si el nuevo proyecto es aprobado, como se espera, las leyes británicas pasarán a tener supremacía, si bien las actuales leyes comunitarias pasarán a ser leyes del Reino Unido, explicó May.



Este plan dará la "máxima seguridad, estabilidad y certeza a los trabajadores, consumidores y empresarios, así como a nuestros aliados internacionales", agregó la política "tory".



No obstante, el proyecto -denominado "La Gran Ley de Revocación"- no tendrá efecto hasta que el Reino Unido salga de la UE una vez completadas las negociaciones de dos años sobre la salida de un país comunitario en virtud del Artículo 50 del Tratado de Lisboa.



La "premier" afirmó que esta ley que autorizará el "divorcio" de Bruselas marcará "el primer paso para que, una vez más, el Reino Unido se convierta en un país soberano e independiente".



"Voy a devolver el poder y la autoridad a las instituciones elegidas de nuestro país. Esto quiere decir que la autoridad de la legislación comunitaria en el Reino Unido llegará a su fin", agregó.



El "brexit" centra la primera jornada del congreso "tory", si bien May ha insistido en que no quiere que este tema domine por completo las reuniones de la cita anual.