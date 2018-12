May asegura a sus diputados que no se presentará a las próximas elecciones

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, afirmó este miércoles en un discurso a puerta cerrada frente a sus diputados, antes de someterse a una moción de confianza, que no se presentará a las próximas elecciones, previstas para 2022.



"Fue extremadamente clara: no liderará al Partido Conservador en las próximas elecciones", afirmó a los medios el diputado "tory" Nick Boles tras el discurso, quien cree que May "merece ahora el apoyo de todos los conservadores para que pueda seguir con su trabajo".

La jefa de Gobierno necesita obtener una mayoría simple en una votación a la que están convocados los 317 diputados conservadores para mantenerse al frente del partido y el Gobierno británico.

Durante la jornada, más de 170 parlamentarios le han expresado apoyo, mientras que en torno a 30 han avanzado que se pronunciarán en su contra, según han calculado medios británicos, si bien la votación, que concluirá sobre las 20.00 GMT, es secreta.

"Va a sobrevivir y creo que saldrá más fuerte de esto", dijo por su parte el diputado Tobias Ellwood tras escuchar el discurso de May en una sala de la Cámara de los Comunes.

La moción de confianza ha sido activada por el ala más euroescéptica de los conservadores, que están descontentos con el acuerdo sobre el "brexit" al que ha llegado May con Bruselas