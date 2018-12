 May rehúsa aclarar si dimitirá si no logra el apoyo del Parlamento

La primera ministra británica, Theresa May, rehusó hoy de nuevo aclarar si dimitirá de no lograr el apoyo del Parlamento a su acuerdo del "brexit" el próximo 11 de diciembre.

En una entrevista en el programa "This Morning on Monday" de la cadena ITV, la primera ministra continúo con la ambigüedad que ya ha mostrado los últimos días respecto a su continuidad en el cargo si no consigue que la Cámara de los Comunes dé luz verde a su pacto.

"Mi trabajo es asegurar que hacemos lo que el público nos ha pedido, que abandonamos la Unión Europea (UE) pero que lo hacemos de una manera que es buena para ellos", señaló May.

La primera ministra subrayó que las únicas opciones viables respecto a la salida del Reino Unido de la UE son su acuerdo -refrendado por los Veintisiete el pasado 25 de noviembre- o una salida sin acuerdo.



"El mensaje es muy claro: este es el acuerdo", matizó, al tiempo que reiteró su "obligación" como primera ministra de alcanzar "lo que los británicos votaron" en el referéndum de junio de 2016, en el que salió el "brexit".



May manifestó que es tiempo de que los parlamentarios apoyen su acuerdo, que se votará el próximo 11 de diciembre después de cinco jornadas de debate, para dar a la gente "un futuro mejor".



Interrogada por si está "agotada" después de días de campaña para tratar de convencer a los políticos de votar a favor de su acuerdo, la mandataria conservadora reconoció que están siendo "tiempos difíciles" de mucho trabajo.



"Pero siempre he creído que la clave es mantenerse enfocado en cuál es la última instancia. La última instancia es conseguir sacar adelante un buen acuerdo para el Reino Unido", señaló.



Inmersos en la campaña para lograr el respaldo de los diputados, el Gobierno de May se enfrenta además a una posible acusación de desacato al Parlamento por parte del Partido Laborista si no publica el informe legal completo del acuerdo del "brexit".



El abogado del Estado británico, Geoffrey Cox, comparecerá hoy en la Cámara de los Comunes para hacer una declaración sobre ese análisis.