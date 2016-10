Melania Trump tilda de "inaceptables y ofensivas" las palabras de su esposo

Melania Trump, esposa del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, tildó hoy de "inaceptables y ofensivas" las polémicas palabras de su marido sobre las mujeres divulgadas en un vídeo que data de 2005.



"Las palabras que mi marido usó son inaceptables y ofensivas para mí", afirmó la ex modelo de origen esloveno y tercera esposa de Trump en un comunicado.



"Eso no representa al hombre que yo conozco", subrayó Melania Trump.



"Él tiene el corazón y la mente de un líder. Espero que la gente acepte sus disculpas, como he hecho yo, y se centre en los asuntos importantes que afrontan nuestra nación y el mundo", agrega el comunicado.



La nota se difundió después de la enorme polémica que ha generado un vídeo de 2005 (año en que el magnate se casó con su tercera esposa) divulgado el pasado viernes, en el que se escucha a Trump hacer comentarios machistas y vulgares sobre las mujeres.



"Las comienzo a besar, es como un imán, no puedo ni esperar (...) Y cuando eres una estrella te dejan hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras (...). Agarrarlas por el coño. Puedes hacer de todo", asegura el multimillonario en un momento de la grabación.



Esas declaraciones le han costado al magnate el rechazo de sus propios compañeros de filas, en las que numerosas voces han llegado incluso a pedir que abandone la carrera presidencial



Pese a la presión de su partido, Trump, que emitió un vídeo para pedir perdón pasada la medianoche del viernes, aseguró hoy que no arrojará la toalla.



"Hay cero posibilidades de que vaya a renunciar", dijo hoy el empresario en una entrevista al periódico The Wall Street Journal, en la que niega que su campaña esté "en crisis" y asegura que el apoyo que está teniendo es "increíble".