Al menos 2 muertos y 65 heridos por terremoto de magnitud 6,8 en sur de Perú

Al menos dos personas han muerto y otras 65 resultaron heridas por un terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richter que sacudió a las 04,18 horas (09.18 GMT) de hoy la región Arequipa, en el sur de Perú, según informaron fuentes oficiales.



Los fallecidos se registraron en los distritos de Chala y Bella Unión, mientras que los heridos en la provincia de Caravelí y en Nazca, de la vecina región de Ica, informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Jorge Chávez, a la emisora RPP Noticias



"Por informaciones que tenemos de Essalud (el sistema de seguridad social) hay dos fallecidos, uno que es un señor de apellido Palomino, de 55 años de edad, en el distrito de Chala, y otra persona aún no identificada en el distrito de Bella Unión", detalló.



Chávez también dijo que en Chala hay 30 viviendas afectadas y que los heridos presentan golpes y lesiones de menor consideración que se han reportado en las localidades de Chala, Acarí, Bella Union, Yauca, Arequipa, Cora Cora y Nazca.



"En total tenemos 65 lesionados con policontusiones que están siendo tratados en los centros de salud correspondientes. Como ha habido desprendimientos de muros, han sido golpeados en diferentes partes del cuerpo", explicó.



El epicentro del seísmo se localizó en el océano Pacífico, a 56 kilómetros de la localidad costera de Lomas y a 48 kilómetros de profundidad, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).



Tuvo una intensidad de VI en la escala de Mercalli, considerada por los expertos como "fuerte".



El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), en tanto, estableció la magnitud del terremoto en 7,1 grados y anunció que no se activó ninguna alerta de tsunami, una información que fue confirmada por la Marina de Guerra del Perú.



El jefe del Indeci agregó que tras el movimiento telúrico "se ha activado toda la plataforma de gestión de riesgos de desastres", ya que también hay zonas donde se ha cortado la electricidad y se han producido derrumbes que han bloqueado el paso por carreteras en Acarí, Caravelí y Atico.



"Se ha desplegado toda la plataforma de Defensa Civil de Ica y de Arequipa, porque esta zona que ha sido afectada está en el límite de las dos (regiones)", acotó.



Chávez dijo que las autoridades hacen una exhaustiva evaluación de los daños causados por el sismo y en las próximas horas ofrecerán un informe detallado de las consecuencias personales y materiales.

El presidente de Perú pide "calma"

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pidió "calma y tranquilidad" a los pobladores de la zona sur del país que fue afectada hoy por un terremoto de magnitud 6,8 y aseguró que el Gobierno ya está atendiendo la emergencia.



"Calma y tranquilidad, el Gobierno se está ocupando de los temas, por eso estoy yo aquí a pocas horas de haber sucedido", declaró Kuczynski a periodistas tras llegar en helicóptero a la localidad de Chala, en la región Arequipa y una de las afectadas por el sismo.





El gobernante, quien llegó a Chala junto a la ministra de Energía y Minas, Ángela Grossheim, remarcó que ante la emergencia "felizmente el Gobierno esta actuando" y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ya ha enviado ayuda de emergencia y carpas para los damnificados en varios distritos de la región de Arequipa.



"Se va a enviar todo lo que se necesita", enfatizó, antes de indicar que aún no se tiene una cifra definitiva de víctimas ni de daños, aunque acotó que los muertos y heridos se produjeron por la caída de casas de adobe.



"(Las víctimas) entiendo yo, son dos muertos en casas de adobe que se han caído; no hay que construir en adobe, lamentablemente", comentó.



Kuczynski informó de que hoy pudo llegar rápidamente al lugar de la emergencia porque "estaba por la zona", ya que iba a cumplir con actividades en la vecina región de Ayacucho.



"El Gobierno se está preocupando de esto y estamos muy atentos a cualquier sismo, alud, tsunami, que podría presentarse", concluyó.



La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, señaló, previamente, que "todo el Estado está movilizado para atender las necesidades de familiares de fallecidos, heridos y damnificados".



"Hermanos del sur no están solos", enfatizó en Twitter.