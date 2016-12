Al menos 9 muertos al declararse un incendio en un concierto en EEUU

Al menos nueve personas murieron en la noche del viernes en la ciudad californiana de Oakland (oeste) al declararse un incendio en un almacén en donde se celebraba un concierto, informaron hoy las autoridades, al precisar que 25 personas están desaparecidas.



El fuego se desató a última hora del viernes en el barrio de Fruitvale en un gran edificio, en el que había decenas de personas y cuyo techo se desplomó, lo que está dificultando las labores de rescate.



"Estamos haciendo una búsqueda preliminar y tenemos conocimiento de hasta nueve muertes. Todavía hay una gran parte del edificio que hay que inspeccionar", declaró hoy a la prensa la jefa del cuerpo de bomberos de Oakland, Teresa Deloach Reed.



"En estos momentos, hay 25 nombres de gente desaparecida. No estamos seguros si ya se han desplazado por sus propios medios al hospital o han ido a casa de un amigo. No estamos seguros", subrayó Deloach Reed.



Según la fuente, la mayoría de los fallecidos se encontraban en el segundo piso del almacén, al que se accedía por una escalera temporal.



Por ahora, se desconoce la causa del incendio, precisó la jefa de los bomberos.



"El edifico es enorme. Va a haber que proceder a recuperar los cuerpos de forma metódica y aclarar dónde empezó el fuego y cómo se propagó (...) No hemos hecho un registro completo del edificio", agregó Deloach Reed.