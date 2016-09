Al menos tres muertos y 200 heridos en un accidente de tren en EEUU

Tres personas resultaron hoy muertas y unas 200 heridas en una estación de la localidad de Hoboken, en el estado de Nueva Jersey, en EEUU, informan medios locales.



Aunque de momento no hay cifras oficiales, la cadena de televisión CNN, que cita a los servicios de urgencias, asegura que al menos tres personas han muerto y unas 200 han resultado heridas, mientras que el canal ABC afirma que hay pasajeros aún atrapados dentro de los vagones.



Aparentemente, el tren no se detuvo a su llegada a la estación y se empotró contra las instalaciones, derribó al menos uno de los pilares que sujetaban el techo que cubría los andenes y provocó su derrumbe parcial.



En las imágenes de televisión y en fotografías difundidas por ciudadanos en las redes sociales pueden apreciarse importantes daños materiales y personas que son atendidas.



Según los medios, en el momento de la colisión había mucha gente en la estación, dado que esta se produjo alrededor de las 8.30 (12.30 GMT), en plena hora punta.



Steve Mesiano, un pasajero del tren, dijo al canal MSNBC que en el momento del choque oyó un gran estruendo e inmediatamente las luces se apagaron.



Mesiano, que viajaba en el segundo vagón, dijo que vio cómo el techo del primer vagón se desplomaba y que al salir vio a muchas personas ensangrentadas.



Por ahora, se desconocen las causas del siniestro, pero ABC señala que todo apunta a un accidente y que no hay señales de que haya podido tratarse de un acto intencionado.



La Autoridad del Puerto de Nueva York y Nueva Jersey, que gestiona la red ferroviaria en la zona metropolitana, ha suspendido el servicio de trenes en Hoboken.



La localidad se encuentra muy cerca de Nueva York, al otro lado del río Hudson, y es muy utilizada por personas que viven en Nueva Jersey pero trabajan en la Gran Manzana.



Mientras, en otro accidente separado, un hombre murió también en Nueva Jersey al ser arrollado por un tren en la estación Penn Station de Newark.



La víctima, que no ha sido identificada, estaba cruzando las vías en el momento del accidente y ha fallecido en el acto, según fuentes policiales citadas por el periódico local Star Ledger.