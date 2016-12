Mercosur da de baja a Venezuela por incumplir el protocolo de adhesión

Los cuatro países fundadores del Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- han comunicado a Venezuela hoy que cesa de ejercer sus "derechos inherentes" como Estado parte del bloque regional, tras haber incumplido las obligaciones asumidas en el Protocolo de Adhesión, informó hoy la Cancillería paraguaya.



La decisión fue notificada a la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, por sus homólogos de esos países: la argentina Susana Malcorra, el brasileño José Serra, el paraguayo Eladio Loizaga y el uruguayo Rodolfo Nin Novoa, de acuerdo con la fuente.



En la comunicación, los cancilleres, integrantes del Consejo Mercado Común (CMC), el principal órgano de decisión del Mercosur, anuncian "el cese del ejercicio de los derechos inherentes a su condición de Estado Parte del Mercosur de la República Bolivariana de Venezuela".



La medida obedece a que se ha constatado "la persistencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por Venezuela" en base a lo dispuesto por la Declaración Conjunta Relativa al Funcionamiento del Mercosur y al Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al bloque.



En ese sentido, se recuerda que en septiembre de este año se dispuso la fecha del 1 de diciembre como plazo para verificar "el estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por Venezuela" en ese Protocolo.



Se subraya también que el Gobierno venezolano expresó en varias comunicaciones la imposibilidad de incorporar normas específicas del Mercosur a su ordenamiento jurídico nacional.



La suspensión entra en vigor a partir de hoy y se extiende hasta que los firmantes del Tratado de Asunción, del que nació el Mercosur, "convengan" con el Gobierno venezolano "las condiciones para restablecer el ejercicio de los derechos como Estado Parte".



Momentos después del anuncio, la canciller venezolana aseguró que su país no ha sido notificado de esa suspensión, y calificó esa decisión de "golpe de Estado".



Además, afirmó que, en cuatro años, Venezuela había incorporado en un 95 por ciento el acervo normativo del Mercosur a su legislación, mientras que, según dijo, algunos miembros fundadores lo han cumplido en un 75 por ciento.



El anuncio de la suspensión se produce en la misma semana en que el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, comunicó a los Estados miembros del Mercosur que Venezuela está "en condiciones" de adherirse a una parte del protocolo normativo del bloque subregional.



Meses antes, en agosto, Venezuela informó al resto de socios de que asumía la presidencia temporal del bloque, algo que fue abiertamente rechazado por Paraguay, que lo calificó de "autoproclamación".



La decisión venezolana provocó la mayor crisis en el Mercosur desde que Paraguay fue suspendido en 2012, tras la destitución del presidente Fernando Lugo en un juicio parlamentario.



Venezuela hizo valer su asunción de la presidencia, que se traspasa cada seis meses de acuerdo al orden alfabético, tras el fin del mandato temporal de Uruguay, a finales de julio.



La Cancillería paraguaya fue una de las más activas a la hora de rechazar esa asunción, en un principio basándose en que se trataba de una decisión "unilateral", al no realizarse en el marco de la tradicional cumbre de jefes de Estado del Mercosur.



Posteriormente, esa Cancillería destacó que Venezuela seguía sin adherirse a normativas internas del Mercosur, como el protocolo en materia de derechos humanos redactado en la pasada cumbre del bloque, celebrada en diciembre de 2015 en Asunción.



A mediados de septiembre, Argentina, Brasil y Paraguay, con la abstención de Uruguay que permitió el consenso, decidieron que, si para el 1 de diciembre Venezuela no se había puesto al día con el Mercosur, sería suspendida por tiempo indeterminado.



Venezuela, que ingresó en el bloque en 2012, tras la suspensión de Paraguay, tenía desde entonces un plazo de cuatro años para adecuar su normativa nacional a las exigencias del Mercosur para completar su adhesión al ente regional, tiempo que expiró el 12 de agosto.



Está previsto que la presidencia temporal del Mercosur pase en diciembre a Argentina, tras la reunión preparatoria que celebraron a finales de noviembre en Buenos Aires los coordinadores nacionales del Grupo Mercado Común.



El inicialmente llamado Mercado Común de Sur fue creado en 1991 por el Tratado de Asunción, firmado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.