Merkel augura semanas de negociaciones difíciles para formar gobierno

La canciller alemana, Angela Merkel, auguró hoy que las primeras negociaciones con verdes y liberales para estudiar la posibilidad de formar una colación de gobierno, que comienzan este miércoles, "no serán fáciles" y se prolongarán "durante varias semanas".



Merkel negó no obstante que suponga un obstáculo adicional a esas negociaciones que tanto la Unión Cristiandodemócrata (CDU) que preside, como Los Verdes y el Partido Liberal (FPD), perdieran votos en los comicios regionales celebrados ayer en Baja Sajonia, en los que el Partido Socialdemócrata (SPD) de Martin Schulz fue la fuerza más votada.



En una comparecencia ante la prensa para analizar esos resultados, la canciller reconoció que los conservadores no fueron capaces de cumplir el objetivo de convertirse en la fuerza más votada en ese Land, pero sí lograron que la coalición de gobierno que formaban socialdemócratas y verdes perdiera la mayoría.



En estos comicios, en los que los conservadores tuvieron -con el 33,6 % de los votos y 2,4 puntos menos que en las anteriores elecciones- su peor resultado en Baja Sajonia desde 1959, "los temas regionales jugaron un papel importante", declaró Merkel, quien recordó que su encargo de formar gobierno es a nivel federal.



Más de tres semanas después de las elecciones generales, el miércoles tendrán lugar en Berlín los primeros contactos formales de los conservadores con Los Verdes y con los liberales para ver las posibilidades de gobernar en coalición, y Merkel aseguró que participará en ellos con la confianza que confiere haber sido la fuerza más votada y con la intención de "negociar de manera justa".



Subrayó que el bloque conservador que preside, formado por la CDU y su ala bávara, la Unión Socialcristiana (CSU), aceptan el "desafío" que supone formar gobierno con una "constelación política extraordinaria que no se había dado antes" a nivel federal. En este contexto, auguró que estos primeros contactos para formar la llamada "coalición Jamaica" -por los colores con los que se identifica tradicionalmente a los partidos implicados- se prolongarán "varias semanas". Aprovechó para recalcar que es consciente de su responsabilidad y de que Alemania "necesita un buen gobierno".