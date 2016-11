La canciller alemana, Angela Merkel, aplaudió hoy la reelección de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno español y respaldó sus políticas, que considera que han permitido el crecimiento económico y la creación de empleo y que hacen que España vaya "por una senda muy positiva".



Merkel mantuvo una reunión con Rajoy después de que ambos participaran en una cumbre con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama; el de Francia, François Hollande; la primera ministra británica, Theresa May; y su homólogo italiano, Matteo Renzi.



Todos ellos tuvieron oportunidad de felicitar personalmente al presidente del Gobierno por haber sido reelegido, y justo antes de un almuerzo a solas con Rajoy, la canciller bromeó con su capacidad de resistencia al haber sido investido tras diez meses en funciones.



"Mariano, en Alemania diríamos que tienes la piel de elefante", le comentó según fuentes españolas.



Ya en una conferencia de prensa conjunta, Merkel mostró su satisfacción por el hecho de que España vuelva a tener un Gobierno en plenas funciones, ya que es un socio importante no sólo para Alemania, sino también para la Unión Europea (UE).



Al plantearle si Rajoy puede ser ahora su principal aliado para enfrentar desafíos como el populismo, Merkel insistió en que España es siempre un socio importante para Alemania, pero evitó fijar una "jerarquía" de relaciones con otros países porque cree que eso no es útil.



Consideró que las relaciones entre España y Alemania son "muy buenas y de confianza" y destacó que, "tras años difíciles", España haya creado muchos puestos de trabajo y haya recuperado el crecimiento económico aunque aún queden problemas por resolver.



"Pero podemos decir que España va por una senda muy positiva y eso es motivo de gran satisfacción para nosotros", añadió.



Rajoy devolvió los elogios a Merkel, a la que agradeció su actitud con España y con la que dijo que en estos años han compartido muchas experiencias y superado muchas dificultades.



"En todo momento ha mostrado un incuestionable compromiso europeísta y una profunda amistad con España", añadió antes de afirmar que "para Europa es fundamental que las cosas en Alemania vayan bien".



El presidente del Gobierno dudó en calificar al país de su anfitriona de "roca", pero insistió en que su estabilidad es fundamental para la UE como principal potencia del grupo.



Ante el crecimiento de los populismos, mostró su deseo de que haya un grupo de países en el que "las cosas se fuesen produciendo de forma razonable" y confió en que la actual tendencia se vaya "corrigiendo", aunque admitió que 2017 es un año "difícil" con elecciones clave en diversos socios comunitarios.



Por su parte, Merkel aseguró que hay muchos políticos en Europa que creen en una democracia abierta y liberal, y ante el riesgo de que se pueda depositar en ella una excesiva confianza, recordó que "una persona sola no puede resolverlo todo" y que "la unión hace la fuerza".



Al exponer la situación económica de España, Rajoy recordó que el país ha superado lo peor tras vivir una crisis con cinco años de crecimiento negativo y en los que perdió el 10 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB).



Pero reiteró su previsión de que el año que viene ya recuperará ese nivel de PIB y continuará en el futuro creciendo y creando empleo.



Así, trasladó a Merkel que uno de sus principales objetivos en la nueva legislatura es que en España haya veinte millones de personas trabajando, lo que llevaría aparejado un aumento de la recaudación y que se pudiera atender a muchas personas que aún lo necesitan y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.



Merkel y Rajoy también hablaron de su cooperación en el seno de la UE y la canciller destacó que, tras la ruptura británica con la Europa comunitaria o brexit, hay que fijar la prioridad en el futuro y, de forma especial, en la agenda digital.



Apartado especial dedicaron al problema de la inmigración, un asunto ante el que la canciller destacó la experiencia española y explicó que ambos defienden reforzar la cooperación con los países africanos origen y tránsito de las personas que pretenden llegar a Europa de forma ilegal.



Rajoy fue preguntado también por la posibilidad de que apoye un aumento en los gastos de defensa y avanzar hacia un ejercito común europeo, y se limitó a recordar que España tiene intención de cumplir los compromisos presupuestarios relativos a esta materia contraídos por todos los países de la OTAN.



Como conclusión de la reunión, Merkel constató "un alto grado de coincidencia" en las posiciones de los dos países.



Por su parte, Rajoy consideró que la reunión "fructífera y muy grata" sirvió para retomar la normalización de la relación bilateral tras el periodo en el que España ha tenido un Gobierno en funciones.



En esa relación bilateral ahondará en la reunión que anunció que mantendrá con Merkel en España en el primer trimestre del próximo año.