Muere un rapero al caer de un avión cuando grababa un videoclip

Jon Janes McMurray, rapero canadiensec perdió la vida mientras realizaba una acrobacia en pleno vuelo de un Cessna mientras grababa un videoclip en su país.

El joven, de 34 años y ex deportista profesional" se encontraba "rapeando" sobre el ala del Cessna y al acercarse al borde de la misma provocó que la aeronave se descontrolara y empezara a entrar en una espiral descendente. No dio tiempo a que el rapero abriera el paracaídas. Así lo señaló su equipo a los medios de comunicación.

