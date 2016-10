Navidad hindú 'irrespirable'

La India celebra el Diwali, una de las festividades más importante del país y una especie `navidad hindú`, en medio de un ensordecedor tronido de petardos y en un ambiente cada vez más irrespirable por la contaminación.



Las principales calles, los comercios e incluso las casas particulares de Nueva Delhi llevan varios días engalanadas con guirnaldas y un alumbrado similar al que lucen otras ciudades del mundo durante el periodo navideño para conmemorar el Diwali, conocido como el festival de la luz.



El país asiático se ilumina con velas, bombillas, petardos y fuegos artificiales para celebrar el triunfo del bien sobre el mal rememorando la victoria de Rama, el dios más popular entre los hindúes, contra un demonio.



Según el relato mitológico, Rama se enfrentó al diablo en la isla de Lanka (la actual Sri Lanka) para recuperar a su esposa, a quien éste había raptado, y en su camino de regreso a casa fue ayudado por el pueblo de India, que con lámparas y velas iluminó y le indicó su recorrido.



"Se trata de una celebración íntima en la que familia y amigos se reúnen para intercambiar dulces y regalos y rezan para que el próximo año sea próspero", explicó a Efe Arvind Trivedi, de 50 años y vecino de Nueva Delhi.



Además de esa vertiente íntima y familiar, el Diwali se celebra en la vía pública con la explosión de petardos y el lanzamiento de fuegos artificiales, una práctica altamente contaminante y que dispara las ya de por si elevadas cotas de contaminación del país.



El organismo público SAFAR (encargado de la calidad del aire y de los pronósticos meteorológicos) pronosticó que el Diwali de este año será más contaminante que el de 2015, cuando las autoridades indias señalaron que la polución en la capital de la India se disparó hasta niveles más de 20 veces superiores a lo considerado perjudicial para la salud.



En esta ocasión, SAFAR recomendó a través de su página web a los residentes en Delhi, con alrededor de 25 millones de habitantes, que eviten realizar actividades físicas fuera de casa y pidió que quienes sufren enfermedades cardiovasculares, mayores y niños permanezcan durante este día en el interior de sus viviendas.



"Este año me quedaré en casa y no iré al templo, es muy desagradable salir a la calle por el ruido de los petardos, mis hijos se asustan y es perjudicial para la salud, además de peligroso", contó Rani Guha, vecino de Nueva Delhi y padre de tres niños.



Precisamente la seguridad durante esta festividad es otra de las preocupaciones de organizaciones médicas del país, que alertaron en declaraciones a los medios locales de que la explosión de petardos afecta sobre todo a mayores, niños y animales y que pueden provocar sordera, ansiedad, asma e incluso dolencias cardiovasculares.



"Permitamos que este Diwali sea la festividad de la luz, no del ruido", pidió por su parte la asociación Safe Sound of India, que lucha contra la contaminación acústica en el país asiático y aboga por un Diwali menos ruidoso.