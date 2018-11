Neil Young o Miley Cyrus, entre los afectados que han perdido sus casas por los incendios

El violento incendio "Woolsey" ha arrasado las residencias de famosas personalidades como los músicos Neil Young y Miley Cyrus o el actor Gerard Butler, ubicadas en la zona norte de Los Ángeles (EE.UU.), informaron los afectados en las redes sociales.



Cyrus afirmó que su la casa que compartía con su prometido, el actor Liam Hemsworth, "ya no está en pie" pero "las memorias compartidas con familia y amigos permanecen fuertes".



"Soy una de las afortunadas. Mis animales y el AMOR DE MI VIDA están a salvo y eso es lo único que importa ahora mismo", dijo la actriz y cantante de 25 años en su cuenta de Twitter.

Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for