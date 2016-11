Nicolas Sarkozy: "Creí que podía volver. Me equivoqué"

El expresidente francés Nicolas Sarkozy admite que se equivocó al pensar que podía volver a la primera línea política, después de que la primera ronda de las primarias del centro-derecha le dejara el pasado domingo fuera de la carrera al Elíseo.



"Cuando haces política, y yo lo he hecho cuarenta años, llega un día en que lógicamente se acaba. Para mí, fue ayer. Pensaba que podía volver, pero me equivoqué", señaló un día después de su derrota en unas declaraciones difundidas hoy por el semanario "Le Journal du Dimanche" (JDD).



En la primera cita de esos comicios internos se colocó en cabeza el ex primer ministro François Fillon, con el 44,1 % de los votos, frente al 28,6 % de Alain Juppé y el 20,7 % de Sarkozy, que con ese porcentaje se sumó a los otros cuatro derrotados.



En un discurso que se interpretó como un nuevo anuncio de retirada de la política, como cuando en 2012 se apartó dos años tras perder las presidenciales contra François Hollande, Sarkozy consideró entonces que le había llegado el momento de "abordar una vida con más pasiones privadas y menos pasiones públicas".



Ese mismo día dio su apoyo a Fillon: "En el fondo, Fillon es Sarko, sin Sarko", dijo a su entorno el pasado domingo, según añadió hoy el "JDD".



El expresidente fue hoy el primero que acudió a las urnas. A las 08.15 hora local (07.15 GMT), un cuarto de hora después de la apertura de las mesas electorales, se presentó acompañado de su equipo de campaña en un colegio del distrito XVI de la capital.



En total, 10.228 centros de voto van a estar abiertos en la Francia continental y Córcega hasta las 19.00 horas (18.00 GMT), y los organizadores cuentan con tener los primeros resultados provisionales, gestionados por una autoridad independiente, dos horas después del cierre.