Nigeria confirma la liberación de varias niñas secuestradas por Boko Haram

Algunas de las 110 niñas secuestradas hace más de un mes por los yihadistas de Boko Haram han sido liberadas en su localidad, Dapchi, en el noreste de Nigeria, confirmó hoy el portavoz de la Presidencia del país, Garba Shehu, a medios locales.



"Las chicas están siendo transportadas a un lugar seguro. Daremos detalles más tarde. Damos las gracias a Dios", afirmó Shehu en declaraciones recogidas por el diario The Punch, sin aportar cifras concretas.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Padres de las Estudiantes de Dapchi, Bashir Man, confirmó asimismo al diario Premium Times la liberación de las menores.



"Mis familiares y colegas en Dapchi me acaban de informar de que las niñas fueron devueltas esta mañana", dijo Man, también sin concretar el número de chicas puestas en libertad.



Algunas de las informaciones ofrecidas por medios locales aseguran que serían 105 las liberadas y que cinco habrían muerto durante el secuestro, si bien el Gobierno, de momento, no ha confirmado ese extremo.



Las estudiantes estaban cautivas desde el pasado 19 de febrero tras un ataque contra un instituto femenino de Dapchi, en el estado de Yobe, que recordó a la población el secuestro por Boko Haram de más de 200 chicas en 2014 en Chibok, en la vecina región de Borno, de las que 112 no han sido liberadas aún.



La incertidumbre reinó en la primera semana tras el incidente debido a que las autoridades se culpaban mutuamente y no confirmaban los hechos, hasta que el presidente del país, Muhammadu Buhari, reconoció que las chicas habían sido secuestradas por terroristas y calificó el incidente de "desastre nacional".



El jefe de Estado se inclinó por negociar con los terroristas para garantizar "la liberación de las chicas de forma segura" y, en una visita a Yobe hace una semana, prometió que su Ejecutivo no descansaría hasta que la última de las niñas fuese devuelta a su familia.



El ministro nigeriano de Defensa, Mansur Dan-Ali, aseguró el pasado fin de semana que las 110 niñas serían liberadas en una o dos semanas, sin dar mayores explicaciones.



Amnistía Internacional denunció ayer que el Ejército nigeriano ignoró al menos cinco llamadas que alertaban de que un convoy de Boko Haram se dirigía a Dapchi el mismo día del secuestro de las estudiantes.



Este nuevo secuestro causó gran indignación en la población y miedo en la zona, ya que las escuelas vecinas se encuentran cerradas desde que se conocieron los hechos.



Boko Haram, que en las lenguas locales significa "la educación no islámica es pecado", lucha por imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.