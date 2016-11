Nueva Delhi, ¿la ciudad más contaminada del mundo?

El Gobierno de Nueva Delhi, la capital más contaminada del mundo, anunció hoy un paquete de medidas de "emergencia" a implementar con efecto inmediato ante los altos niveles de contaminación del aire que se registran desde hace una semana en la ciudad y que superan 20 veces los límites recomendados.



Las autoridades han ordenado paralizar todas las actividades de construcción y demolición en la urbe durante los próximos cinco días y prolongar el cierre de colegios al menos hasta el miércoles, anunció el jefe del Gobierno local, Arvind Kejriwal, en una rueda de prensa.



En el plano técnico, el Ejecutivo baraja la posibilidad de utilizar lluvia artificial y volver a implantar las medidas de restricción de vehículos que ya estuvieron temporalmente en vigor a comienzos de año.



Por el momento, han aconsejado a la población que no abandonen sus casas a no ser que sea "absolutamente" necesario.



Una intensa niebla se apoderó de la ciudad hace cerca de una semana, coincidiendo con las celebraciones de la festividad hindú de Diwali, que cada año se suelen traducir en un incremento de la contaminación por la explosión masiva de petardos y fuegos artificiales.



No obstante, Kejriwal aseguró que la actual situación en la ciudad se debe a la quema de restos agrícolas en estados adyacentes a la capital como Haryana y el Punyab.



Cerca de 1.700 colegios públicos cerraron ya ayer sus puertas ante el avance de la nube de contaminación, que también obligó a la suspensión de actos deportivos de alto nivel y hoy llevó a centenares de personas a manifestarse en el centro de Nueva Delhi.



Algunos ciudadanos optan estos días por cubrirse la boca con mascarillas y pañuelos para minimizar los efectos de la polución y muchos otros se quejan de problemas respiratorios.



Los niveles de polución son en muchos puntos significativamente superiores a los de ayer, evidenciando un aparente empeoramiento de la situación.



En Punjabi Bagh, en el oeste de la urbe, la concentración de partículas PM10 (aquellas menores de 10 micrones) se sitúa este mediodía en 1.394 y la de PM2,5 (inferiores a 2,5 micrones) en 792, lo que supone un exceso del 1.160 % y 1.210 %, respectivamente, según datos del Consejo Central para el Control de la Polución.



La media de las últimas 24 horas fue de 786 en el caso de las partículas PM2,5, frente a las 25 recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El organismo considera que la concentración de partículas por encima de 200 por metro cúbico es "muy insalubre", mientras que de 300 en adelante el aire se vuelve "tóxico".



Con unos 17 millones de habitantes, Nueva Delhi es una de las ciudades más pobladas del mundo y la capital más contaminada del planeta, mientras que la India concentra trece de las 20 urbes con más polución, según la OMS.



La situación empeoró notablemente en el país desde el reciente festival de Diwali, que marca el inicio del nuevo año y conmemora la vuelta del dios Ram a su reino tras pasar catorce años en el exilio.