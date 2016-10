Obama no cree que el jefe del FBI trate de influir en las elecciones

El presidente de EEUU, Barack Obama, no cree que el director del FBI, James Comey, esté tratando "intencionadamente" de influir en el resultado de las elecciones al informar de que se investigan nuevos documentos relacionados con el escándalo de los correos de Hillary Clinton, según la Casa Blanca.



La opinión que tiene Obama sobre la "integridad" y el "carácter" de Comey "no ha cambiado", argumentó hoy en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.



Earnest dijo que la Casa Blanca no va a "defender" ni "criticar" la decisión de Comey, quien informó el pasado viernes, a menos de dos semanas para las elecciones del 8 de noviembre, de que el FBI investiga nuevos documentos relacionados con el uso de un servidor de correo privado por parte de la ex secretaria de Estado y ahora candidata presidencial demócrata.