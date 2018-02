Trump quiere armar a los profesores en los institutos, pero la idea no gusta a nadie

El debate sobre el control de armas en Estados Unidos suele reaparecer cada cierto tiempo y acaba enterrado bajo la Segunda Enmienda de la Constitución. Sin embargo, el último tiroteo en un instituto de Florida el 14 de febrero, donde murieron 17 personas, ha provocado que se reactive y crezca el movimiento contra la venta libre de armas. Cada día se suman más voces al lema 'Nunca más' que han enarbolado los estudiantes en sus manifestaciones de esta semana para exigir medidas que regulen y restrinjan el acceso a armas de fuego.

Según un sondeo, dos tercios de los estadounidenses apoyarían que se refuercen los controles en este tema y, de hecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha cedido en ciertos postulados antes vetados y ha prohibido los dispositivos que permiten modificar armas comunes en ametralladoras, al tiempo que ha anunciado otras medias para reforzar la seguridad en las escuelas.



Pero la última ocurrencia del magnate de armar a los profesores en los centros escolares no ha gustado a nadie: ni a las víctimas, ni a los defensores más estrictos de la Segunda Enmienda.

"Si hay un profesor que sea adepto a las armas de fuego, podría haber terminado con el ataque muy rápidamente. Vamos a analizarlo muy seriamente, y creo que mucha gente se va a oponer, pero creo que a mucha gente le va a gustar", ha dicho el presidente ante víctimas y estudiantes.

"Es controvertido, pero vamos a estudiarlo junto a otras muchas ideas", ha destacado "No va a haber una conversación como la que ha habido en el pasado. Esto pasa desde hace mucho. Demasiados incidentes. Vamos a solucionarlo", ha señalado el mandatario, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNBC

Las palabras de Trump han tenido lugar durante un encuentro en la Casa Blanca con supervivientes del tiroteo en Florida y padres de las víctimas de este y otros ataques armados en centros escolares del todo el país.



El presidente ha apoyado además cambiar los controles de antecedentes y los análisis psicológicos de las personas que vayan a adquirir armas, así como los límites de edad para la compra de armas.

Por su parte, Sam Zeif, uno de los estudiantes del instituto de Florida escenario del tiroteo, ha manifestado "no entender" cómo es posible "poder ir a una tienda y comprar un arma de guerra". "No permitamos que esto vuelva a pasar, por favor", ha añadido

Andrew Pollack, cuya hija Meadow Pollak fue asesinada en el suceso, ha recalcado que "una vez tuvo lugar el primer tiroteo en una escuela esto debió arreglarse".

El apoyo de Trump a un endurecimiento de las leyes de control de armas supondría un cambio en su postura al respecto, tras ser respaldado por la Asociación Nacional del Rifle durante la campaña electoral de 2016.

Pero la propuesta de armar a los profesores no ha tenido buena acogida.



Encendido debate

Víctimas y familiares del tiroteo del instituto Stoneman Douglas de Parkland (Florida) e incluso defensores de la liberalización de la adquisición de las armas de fuego, como el senador republicano Marco Rubio o la representante de la Asociación Nacional del Rifle, Dana Loesch, han rechazado la sugerencia efectuada por el presidente Trump.

"No me siento muy a gusto con la idea de que mis hijos van a estar más seguros con profesores armados", ha declarado Rubio, senador por Florida durante el acalorado el debate organizado por CNN en la localidad de Sunrise, en el sur del Estado.

Tanto Rubio como Loesch han sido duramente criticados por dos de los principales portavoces del movimiento contra las armas de fuego aparecido entre las filas de los supervivientes del ataque perpetrado por Nikolas Cruz el 14 de febrero, Cameron Kasky y Emma Gonzalez, y padres de las víctimas, como Fred Guttenberg, cuyo hijo Jaime murió en el tiroteo.

"Sus comentarios de esta semana, tanto los suyos como los de nuestro presidente, han sido patéticos. Quiero que me mire a la cara y me diga que las armas fueron un factor determinante en la masacre de esta semana contra nuestros hijos", espetó Guttenberg durante el debate.

"Los problemas con los que nos encontramos aquí no se pueden resolver solo con una legislación contra las armas de fuego", respondió Rubio, quien también tuvo que defender su relación con la NRA, vilipendiada por demócratas y liberales en EEUU al considerarla un obstáculo para el control de armas.



Cuando el joven Kasky le presionó para responder por qué aceptaba dinero de la NRA, Rubio contestó que "no es cuestión de dinero". "La influencia de la NRA no tiene que ver con el dinero, sino de los millones de personas que coinciden con mis propuestas y que defienden a la NRA", ha explicado.



"En América, siempre hay dinero en ambas caras de un dilema y siempre aceptaré dinero de cualquiera que me ayude en mis ideas", ha añadido el senador, quien al margen de prometer un voto a favor de cualquiera que impida a "un asesino como éste (el de Parkland) que se haga con un arma".



Loesch, por su parte, describió a Cruz como un "zumbado", que de ningún modo "debería haber obtenido un arma de fuego". "Hay que empezar a estar al tanto de esta clase de gente", ha añadido la portavoz de la NRA.



"A lo que me refiero, en términos de prevención, es que nos aseguremos de que la gente peligrosa no tenga acceso a armas de fuego, pero no podemos por ello castigar a los estadounidenses respetuosos de la ley que quieren poder tener el mismo derecho a defenderse", ha añadido la portavoz.



La Asociación Nacional del Rifle se opone a cualquier limitación



De hecho, la Asociación Nacional del Rifle (ANR), ha rechazado la idea de aumentar hasta 21 la edad mínima para comprar armas después de que Trump indicara el miércoles que su Administración estudiaría dicha cuestión.



La idea de aumentar la edad mínima para adquirir armas, entre ellas los fusiles de asalto AR-15 --modelo utilizado por Nikolas Cruz en la masacre de Florida-- será introducida en el Senado, según ha informado la cadena de televisión CNN.



La directora de Asuntos Públicos de la ANR, Jennifer Baker, ha indicado en un comunicado que "las leyes federales ya prohíben a los adultos menos de 21 comprar pistolas de distribuidores autorizados. Las propuestas legislativas que prohíben además la adquisición de escopetas y rifles a los adultos que respeten la ley y tengan entre 18 y 20 años vulneran el derecho constitucional a la autoprotección".



"Aprobar una ley que convierte en ilegal la compra de un arma de caza a un adulto de 20 años o impide que una mujer soltera se haga con el rifle de autodefensa más efectivo del mercado hace que los ciudadanos paguen los platos rotos de los criminales", ha continuado Bake