La OMS saca la transexualidad de la lista de enfermedades mentales

La Federación Estatal LGTB (FELGTB) ha aplaudido la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de dejar de considerar enfermos mentales a las personas transexuales y ha urgido a que la legislación española contemple también este cambio aprobando la Ley de Igualdad de este colectivo.

Así lo ha manifestado la FELGTB en su cuenta de Twitter, al calificar de "día histórico" la jornada de este 18 de junio, fecha en la que se ha conocido que la OMS ha excluido la transexualidad de las enfermedades mentales.

Tras once años de trabajos, la Organización ha pasado a calificar la transexualidad como desorden de la identidad de género, con el objetivo de que cuando una persona busque ayuda médica la obtenga ya que en muchos países, si la diagnosis no está incluida en la lista, el sistema sanitario público o privado no reembolsa el tratamiento.

También ha celebrado "la tardía" decisión de la OMS, el Colectivo Gay de Madrid (COGAM) que ha pedido que se sigan llenando "las calles de arcos iris", y que ha manifestado en redes sociales: "poco a poco, pero es un buen avance".