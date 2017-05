Palmarés completo de sección oficial del 70 Festival de Cannes

El 70 Festival de Cannes llegó hoy a su fin con el anuncio del palmarés de la sección oficial que dio a conocer el jurado presidido por Pedro Almodóvar y que concedió la Palma de Oro a "The Square".

El listado completo de premios es el siguiente:



Palma de Oro: "The Square", de Ruben Östlund.



Gran Premio del Jurado: "120 battements par minute", de Robin Campillo.



Premio Especial del 70 Festival de Cannes: Nicole Kidman.



Premio de dirección: Sofia Coppola, por "La seducción".



Mejor actriz: Diane Kruger, por "In the Fade".



Mejor actor: Joaquin Phoenix, por "You Were Never Really Here".



Premio del Jurado: "Nelyubov" (Loveless"), de Andrey Zvyagintsev.

Premio de guion "ex aequo": Yorgos Lanthimos, por "The Killing of a Sacred Deer", y Lynne Ramsay, por "You Were Never Really Here".

Palma de Oro al mejor cortometraje: "Xiao cheng er Yue" ("A Gentle Night"), de Qiu Yang.



Mención especial: "Katto" ("The Ceiling"), de Teppo Airaksinen.



Cámara de Oro a la mejor ópera prima: "Jeune Femme", de Léonor Serraille.