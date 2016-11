La policía busca al asesino de una empleada en una residencia de religiosos en Francia

Decenas de gendarmes y policías buscan hoy a un hombre que anoche asesinó a cuchilladas a una empleada de una residencia para religiosos ancianos cerca de Montpellier, en el sur de Francia, un acto cuya motivación no está clara para la Fiscalía.



El hecho de que la propietaria de la residencia, ubicada en la localidad de Montferrier sur Lez sea la Sociedad de Misioneros Africanos hizo pensar que se pudiera tratar de una acción terrorista, pero el fiscal de Montpellier, Christophe Barret, puntualizó de madrugada que por el momento la investigación no se había transferido a la Fiscalía antiterrorista de París.



Barret, en unas declaraciones emitidas por "France Info", explicó que fue una de las empleadas, que había sido maniatada, la que dio la alerta con una llamada hacia las 22.30 hora local (21.30 GMT) a la Gendarmería en la que contó que había sido agredida por un hombre.



Los agentes que se trasladaron a la residencia, "Les Chênes Verts", encontraron a otra de las trabajadoras muerta por arma blanca, pero ninguno de los 59 residentes estaba herido, ni había sido atacado por el agresor, que iba encapuchado.



El representante del Ministerio Público dijo que no se conocían por ahora "los motivos de la persona que causó la muerte de esa mujer" y que "no hay ningún elemento" que permita determinarlo.



"Lo único que puedo constatar -añadió- es que ha habido sólo una persona asesinada y otra agredida, pero que no ha sufrido heridas graves", y que los ancianos residentes están "indemnes".



Barret hizo hincapié en que se habían movilizado medios importantes para encontrar al fugitivo -que se cree que iba armado con un cuchillo y un fusil-, incluido un helicóptero que estuvo sobrevolando la zona desde la noche.



Cuerpos de elite de la Policía y de la Gendarmería (como el Raid y el GIGN) participaban en las batidas.