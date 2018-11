La Policía turca carga contra las mujeres de la marcha contra la violencia machista en Estambul

La Policía turca utilizó hoy gas lacrimógeno para tratar de dispersar al millar de mujeres que protestaban en Estambul contra la violencia machista.



Organizaciones feministas y sindicatos habían convocado una marcha en el centro de la ciudad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



Las autoridades turcas habían autorizado una concentración en una plaza en la céntrica calle Istikal, pero no que las manifestantes abandonaran el lugar, según informó Gürsel Tekin, un diputado del socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo, el principal partido de la oposición.



La Policía lanzó gas lacrimógeno contra las manifestantes que trataban de avanzar, quienes, tras un momento de tensión, siguieron alzando sus pancartas y gritando consignas contra la violencia machista.



"No dejaremos las calles ni las plazas", era uno de los eslóganes coreados por las manifestantes.

"No entiendo por qué hay tanta Policía en una manifestación pacífica. Luego, cuando las mujeres necesitamos protección contra la violencia, siempre llegan tarde", denunció Semra, una profesora que acudió a la manifestación junto a su hija

Para este domingo se habían convocado manifestaciones en 29 de las 81 provincias de Turquía, para denunciar la violencia machista.



Al menos 409 mujeres fueron asesinadas por hombres en 2017 y 337 en lo que va de año, según datos recogidos por varias plataformas feministas ante la ausencia de datos oficiales.



Entre la multitud de carteles destacó el de "aplicad la 6284", en alusión a la "Ley de protección de mujeres contra la violencia" que contempla la legislación turca, pero que no se aplica realmente, según denuncian estas organizaciones.



"No nos sentimos protegidas por las instituciones. No ven a la mujer en igualdad con el hombre, solo la relacionan con la familia", comentó a Efe Firdes, una estudiante de sociología.



Pese al control policial en la manifestación de Estambul, las mujeres siguieron aplaudiendo, bailando y gritando consignas de "No nos callaremos, no tenemos miedo, no nos someteremos", "No intentéis frenar los divorcios, frenad la violencia machista".