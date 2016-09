Presentan cargos contra autor de tiroteo en EEUU con incógnita sobre motivos

El turco Arcan Cetin, presunto autor del tiroteo en un centro comercial del estado de Washington (noroeste de EEUU) el pasado viernes, fue acusado hoy formalmente de cinco cargos de homicidio premeditado en primer grado tras haber confesado los crímenes, aunque todavía se desconocen sus motivos.



El joven, de 20 años, nacido en Turquía y con residencia permanente en Estados Unidos, compareció brevemente ante un juez en una corte del condado de Skagit, donde dijo que entiende los cargos en su contra, que pueden acarrearle una condena a cadena perpetua, de acuerdo con el diario local "The Seattle Times".



El juez estableció que Cetin continúe en prisión, bajo una fianza de 2 millones de dólares.



Según la orden de arresto, divulgada hoy por varios medios, en su declaración ante los detectives el sábado tras ser detenido, Cetin confesó ser el autor de los disparos del viernes en el centro comercial Cascade de la ciudad de Burlington, donde mató a cinco personas, pero no dio ninguna pista sobre los motivos.



El tiroteo ocurrió el viernes sobre las 19.00 hora local (01.00 GMT del sábado) cuando el joven, armado con un rifle, entró en los almacenes Macy`s del centro comercial y abrió fuego primero contra una joven de 16 años, identificada como Sarai Lara y que estaba mirando ropa.



Después, Cetin caminó hasta el departamento de cosméticos y allí disparó a Chuck Eagan, un hombre que falleció horas más tarde en un hospital local, y a otras mujeres, identificadas por las autoridades como Shayla Martin, Beatrice Dotson y Belinda Galde.



Cetin huyó tras el tiroteo y fue arrestado al día siguiente, el sábado, en el apartamento de la vecina localidad de Oak Harbor donde vivía.



La madre y el padrastro del joven, que estuvieron presentes hoy durante su comparecencia ante el juez, declararon a los periodistas que están "totalmente devastados" por lo ocurrido" y que Cetin tenía "problemas mentales".



De acuerdo con los documentados presentados ante la corte, Cetin cenó con su padrastro el viernes unas dos horas y media antes del tiroteo y en algún momento se produjo un altercado entre los dos.



El padrastro contó a los detectives que Cetin se marchó y le dijo que iba hacia su trabajo en un gimnasio de Oak Harbor.



Los registros judiciales del joven muestran un historial delictivo con tres cargos por violencia doméstica contra su padrastro y una orden judicial que le impedía poseer un arma de fuego.



Otros documentos, obtenidos por "The Seattle Times", muestran que Cetin fue acusado en 2014 de tocar "sexualmente" con sus pies a dos compañeras de clase en su instituto y que en noviembre pasado trató de suicidarse, tras lo que fue hospitalizado durante dos semanas en un centro psiquiátrico.



Según una evaluación psiquiátrica incluida en su expediente, a Cetin se le diagnosticó ansiedad, depresión y desórdenes de atención e hiperactividad.



El tiroteo en Burlington se produjo una semana después de otro ataque en un centro comercial de EEUU, en este caso del estado de Minesota, donde un joven somalí de 22 años apuñaló a nueve personas y se investigan sus posibles vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico (EI).



En el caso de Burlington, las autoridades no han encontrado ningún indicio de terrorismo yihadista por el momento.



Al ser preguntado hoy al respecto en su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, insistió en que, aunque la investigación continúa, no se ha descubierto, hasta ahora, ninguna "conexión" del tiroteo en Burlington con el terrorismo internacional.



Pese a ese tiroteo y otros como el ocurrido hoy en Houston (Texas), que causó al menos seis heridos, Earnest enfatizó que, desde que el presidente Barack Obama llegó a la Casa Blanca en 2009, la tasa de crímenes violentos en EEUU "ha caído un 15 por ciento" y está "cerca de mínimos históricos".



No obstante, el portavoz señaló que Obama cree que mucho más puede y debe hacerse, como adoptar medidas "de sentido común" para controlar las armas de fuego y que "criminales" o personas con problemas mentales tengan "más difícil" acceder a ellas.