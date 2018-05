El príncipe Carlos conducirá a Meghan al altar ante la ausencia de su padre

Por fin se sabe, pocas horas antes de la boda, que será el Príncipe Carlos, su futuro suegro, quién conducirá a Meghan Markle hasta el altar. A través de un comunicado, el Palacio del Kensington ha explicado este viernes que ha sido la propia novia la que ha pedido al príncipe de Gales que sea él quien ocupe el lugar de su padre y camine junto a ella por el pasillo de la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.

Millones de espectadores volverán a situarse el sábado frente al televisor para contemplar otra boda real. Cadenas de todo el mundo ofrecerán en directo el enlace real y muchos medios audiovisuales calientan motores con documentales temáticos y programaciones especiales.

Los principales invitados irán acudiendo a la capilla entre las 9,30 y las 11,00 de la mañana del sábado. Se espera que la familia real inicie el desfile sobre las 11,20 y sobre las 12,00 horas tendrá lugar el intercambio de votos de los contrayentes.

La situación familiar de Meghan ha acaparado los titulares más sensacionalistas en su última semana de soltería. Su padre no asistirá al enlace tras estar convaleciente por una operación de corazón. Lo peor para Meghan no es que su padre esté enfermo, sino que una de sus hermanas la ha acusado públicamente de no haberse interesado por el estado de su progenitor.

Ella ha salido al paso asegurando que "siempre" se ha preocupado por su padre, que recientemente sufrió un ataque de corazón, del que fue intervenido y cuyo pronóstico es favorable.