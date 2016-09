Queman vivo a un presunto ladrón en una comunidad del sur de México

Un presunto ladrón fue linchado y quemado vivo hoy por pobladores del municipio de Santiago Matatlán, localidad del estado de Oaxaca, en el sur de México.



Alrededor de las 04.00 hora local (09.00 GMT) de hoy, los habitantes de esta población que se encuentra cerca de una hora de la capital del estado, de nombre homónimo, atraparon al presunto ladrón cuando intentaba robar una casa, según reportes de la policía EFE.



Los pobladores lo amarraron, golpearon, le cortaron los dedos de la mano derecha y le prendieron fuego todavía vivo a unos metros de las oficinas de la presidencia municipal.



De acuerdo a informes preliminares, los habitantes no quisieron negociar la entrega del presunto delincuente a las autoridades de seguridad pública del municipio.



El hombre asesinado no ha sido identificado, pero se ha estimado su edad entre 40 y 45 años de edad.



Hasta el momento, no hay ninguna versión oficial respecto a los hechos.



Integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, acudieron al lugar para iniciar con las investigaciones.



Santiago Matatlán es un municipio reconocido como capital mundial del mezcal, bebida alcohólica tradicional de Oaxaca y se encuentra a alrededor de 56 kilómetros de la capital del estado.



Según un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de 2010 a 2014 se registraron 160 linchamientos en el país.



En mayo de este año, dos presuntos secuestradores fueron linchados por centenares de pobladores de Santiago Atlatongo, en el central Estado de México, y el pasado 17 septiembre los secuestradores de dos niños fueron linchados por una turba de personas y un tercero resultó malherido en el municipio de Chichiquila, en el céntrico estado mexicano de Puebla.