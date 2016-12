Reino Unido insiste ante España en rechazar la cosoberanía de Gibraltar

Reino Unido ha insistido este viernes ante España en rechazar la oferta de cosoberanía de Gibraltar en un encuentro entre representantes de ambos Gobiernos en Madrid en la que la parte española ha sacado a colación esta cuestión, de la que se ha hablado durante un breve espacio de tiempo, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas británicas.



El ministro británico para el `Brexit`, David Davis, se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, en una cita cuyo principal objetivo era el de conocerse e informar de cómo se está preparando el Gobierno británico de cara a la activación del artículo 50 del Tratado de la Unión con el que se iniciará el proceso de desconexión, que se prolongará por un mínimo de dos años.



El Gobierno de Mariano Rajoy mantiene la posición de que Londres no puede negociar con la UE un estatus específico para Gibraltar en el escenario postBrexit, de manera que la única posibilidad para que Gibraltar permanezca dentro de la UE sería que Londres y Madrid negociasen la fórmula de la cosoberanía, oferta que España ha rescatado ahora, más de una década después de que se llegase a negociar, aunque no terminó de cuajar, en el año 2002.



Gibraltar votó abrumadoramente a favor de permanecer en la UE en el referéndum del pasado 23 de junio en el que triunfó la opción de que Reino Unido salga de la UE y presiona para que el Peñón pueda mantener una relación con la UE mayor que la que tendrá Londres cuando abandone el club. Pero estas aspiraciones gibraltareñas chocan con la oposición de España, que ha pedido apoyo al resto de sus socios de la UE para que, cuando acuerden las orientaciones de la negociación con Reino Unido, no se le permita incluir el estatus de Gibraltar en esa negociación. El futuro de la relación de Gibraltar con la UE es un asunto que solo pueden acordar de manera bilateral España y Reino Unido, según la posición española.



Aunque la postura del Reino Unido es incluir a Gibraltar en la negociación, en el encuentro con Sáenz de Santamaría y Dastis el ministro Davis no ha hecho mención a este aspecto, han precisado las mismas fuentes. Davis sí "dejó claro" en cambio que la posición del Gobierno británico "respecto a la soberanía no ha cambiado", han añadido las mismas fuentes. Y es que Londres se mantiene en el rechazo a cualquier proceso de negociación bilateral con España que no cuente con el consentimiento de los gibraltareños.



UN PROCESO TRANQUILO Y ORDENADO



Más allá de Gibraltar, los tres estuvieron de acuerdo en lo importante que es para todas las partes que haya un proceso tranquilo y ordenado y hubo un claro compromiso para fortalecer la relación bilateral en un amplio número de áreas, ha informado la Embajada británica en un comunicado.



Davis ha manifestado su voluntad de "asegurar" en ese proceso "unas relaciones positivas, fuertes y productivas con nuestros vecinos más próximos" y ha señalado que Reino Unido afronta las negociaciones con "espíritu de buena voluntad y el deseo de que la UE tenga éxito política y económicamente".



"El resultado determinará el futuro de nuestro gran país durante generaciones", ha añadido en declaraciones recogidas en el comunicado. Los responsables políticos no han comparecido en rueda de prensa al término de su encuentro y el Gobierno español ni siquiera ha publicado un comunicado al respecto.



La visita del ministro tiene lugar antes de la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE de los próximos días 15 y 16 de diciembre, en la que participará la `premier` británica.